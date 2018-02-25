Бердыев: Есть понимание, куда мы идем и что делаем

Главный тренер «Рубина»выразил удовлетворение проделанной работой на трех зимних сборах.

«Есть удовлетворение от того, как провели три сбора: как запланировали, без всяких срывов. Мы в корне поменяли тренировочный процесс. Есть определенные плоды и удовлетворение от этого. Конечно, надо еще работать, но в целом есть общее понимание, куда мы идём, что мы делаем. Думаю, у ребят есть интерес к самому тренировочному процессу. Это очень важно.

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Радует настрой ребят на каждую игру. В перспективе думается, что все должно быть нормально, а там посмотрим. У игроков уже другое отношение ко всему, к мелочам. А это очень важно.

Надеемся, что мы обойдёмся без травм. И я уже говорил, у нас оптимистический настрой на все оставшиеся игры. Готовимся от игры к игре», — цитирует Бердыева официальный сайт «Рубина».