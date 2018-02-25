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    Бердыев просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»

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    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев остался доволен зимней трансферной кампанией казанского клуба.

    «В целом я считаю, что удачно провели эту кампанию. Единственное, хотели оставить Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Я с каждым разговаривал, просил остаться, но каждый из них решил, что "Зенит" — это тот клуб, который позволит им расти. Если брать с экономической точки зрения, хотя не сказать, что мы стали намного богаче. Если ребята приняли такое решение, было бы неправильно их тормозить, если ребята верят, что они будут развиваться в другом клубе. Может быть, какой-то осадок от этого есть. А все остальное, что касается легионеров – полное удовлетворение. Мне неудобно говорить цифры, это не моё дело, но мы очень разгрузили зарплатную часть. И сама атмосфера в команде, в коллективе стала лучше. Это очень важно для следующего шага.

    Состав "Рубина" пополнит румынский защитник

    Подберезкина я хотел пригласить в "Ростов" еще с "Урала", был виден его потенциал. Потенциал у него действительно очень высокий, он и сам ещё не знает своих возможностей. При правильном интеллектуальном отношении он вырастет в сильного игрока. Важно, что он этого очень хочет.

    Ивелина Попова я хорошо знаю, я его в "Рубин" еще несколько лет назад хотел приглашать. Думаю, это тот игрок, который нам поможет структурно, правильно выстроить игру. Я на него и на его опыт очень надеюсь, это достаточно квалифицированный игрок.

    Нобоа вы знаете, но Кристиан функционально вернулся плохим, неготовым играть. Мы с ним много говорили, я его хорошо знаю. Сейчас в голове это другой Нобоа, который хочет. Нобоа, который хочет, и Нобоа, который удовлетворен, — это разные игроки. У него может что-то не получаться, но он очень хочет. Поэтому я уверен, что он поможет.

    Могилевец, Подберезкин и Нобоа, плюс еще кто-то, кто будет лучше готов – Ахметов или Коновалов – это игроки центра. Коновалов потенциально сильный парень. Мы смотрели его по "Кубани", смотрели много игр, ему нужно развиваться, но потенциально это очень сильный игрок», — рассказал Бердыев в интервью официальному сайту «Рубина».

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