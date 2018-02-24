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    Состав «Рубина» пополнит румынский защитник

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    Габриэль Энаке
    На фото:Габриэль Энаке
    Казанский «Рубин» планирует подписать румынского защитника Габриэля Энаке.

    Как передает «БИЗНЕС Online», информацию о потенциальном трансфере подтвердил главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

    «Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, что мы его заявим», — сказал Бердыев.

    Бердыев станет соучредителем «Рубина»

    Ранее 27-летний Энаке, который может сыграть по всему правому флангу, выступал за «Стяуа», однако главный тренер румынского клуба Джиджи Бекали в феврале отказался от услуг футболиста. В текущем сезоне на счету Энаке 23 матча за «Стяуа».

    Также отметим, что на счету Энаке 5 матчей за сборную Румынии.

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