Состав «Рубина» пополнит румынский защитник

Казанскийпланирует подписать румынского защитника

Как передает «БИЗНЕС Online», информацию о потенциальном трансфере подтвердил главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

«Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, что мы его заявим», — сказал Бердыев.

Бердыев станет соучредителем «Рубина»

Ранее 27-летний Энаке, который может сыграть по всему правому флангу, выступал за «Стяуа», однако главный тренер румынского клуба Джиджи Бекали в феврале отказался от услуг футболиста. В текущем сезоне на счету Энаке 23 матча за «Стяуа».

Также отметим, что на счету Энаке 5 матчей за сборную Румынии.