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    Дубль Лукаку вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Хаддерсфилд Таун» — 2:0.

    На 3-й минуте Ромелу Лукаку и Хуан Мата сыграли в стенку, бельгиец получил мяч и вышел почти один на один, на замахе обыграл защитника и из штрафной пробил низом в ближний угол.

    А на 55-й минуте Лукаку сыграл в стенку с Алексисом Санчесом, чилиец вывел Ромелу один на один, и тот точно пробил с левой в ближний нижний угол.

    «МЮ» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, «Хаддерсфилд» покидает турнир.

    Друге результаты

    «Шеффилд Уэнсдей» – «Суонси Сити» 0:0
    «Вест Бромвич Альбион» – «Саутгемптон 1:2»
    «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ковентри Сити» 3:1

    Карты на футбольном поле«Вест Бромвич» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 1/8 Кубка ФА 17 февраля
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