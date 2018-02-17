Дубль Лукаку вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англииодержал гостевую победу над— 2:0.

На 3-й минуте Ромелу Лукаку и Хуан Мата сыграли в стенку, бельгиец получил мяч и вышел почти один на один, на замахе обыграл защитника и из штрафной пробил низом в ближний угол.

А на 55-й минуте Лукаку сыграл в стенку с Алексисом Санчесом, чилиец вывел Ромелу один на один, и тот точно пробил с левой в ближний нижний угол.

«МЮ» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, «Хаддерсфилд» покидает турнир.

Друге результаты

«Шеффилд Уэнсдей» – «Суонси Сити» 0:0

«Вест Бромвич Альбион» – «Саутгемптон 1:2»

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ковентри Сити» 3:1