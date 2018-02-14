Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Манчини: Если сможем победить на «Селтик-Парке», то это будет отлично

    Зенит Лига Европы Футбол России Селтик
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал мнение о матче 1/6 финала Лиги Европы против «Селтика».

    «На "Селтик Парке" всегда непросто. "Селтик" поддерживает огромное количество болельщиков, и они гонят команду вперед все 90 минут.

    У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.

    У "Селтика" давно нет конкурентов в Шотландии, это может быть проблемой, да, но "Селтик" всегда выступает на хорошем уровне.

    Всегда ходило много разговоров по поводу того, что "Селтик" мог бы выступать в английской премьер-лиге, но пока все остается так, как есть.

    Бранислав Иванович чувствует себя лучше, но еще не готов на сто процентов. Учитывая его опыт, решить, сможет ли он сыграть или нет мы сможем завтра утром.

    Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    Помогут ли «Зениту» удачные спарринги?«Селтик» — «Зенит». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
  • Обсудить
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 14/02
    • Набиуллин и Оздоев — на пути в «Зенит»
  • 13/02
    • ЦСКА разошелся миром с «Црвеной Звездой»
  • 13/02
    • Агент подтвердил факт переговоров «Рубина» и «Зенита» по Оздоеву
  • 13/02
    • «Селтик» и «Зенит» рассудит словенский арбитр
  • 12/02
    • Манчини рассказал, что может стать проблемой «Зенита» в матче против «Селтика»
  • 12/02
    • Манчини: Кокорин может дорасти до одного из топ-клубов Европы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Тоттенхэм» — новый европейский гранд
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    •
  • Система Вальверде ведет «Барселону» к вершинам
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
    •
  • Конте под угрозой отставки
  • Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Устоит ли «Спартак» в матче с басками?
  • «Спартак» — «Атлетик». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
  • 3,00
    •
  • Россия может крупно обыграть Словению
  • Россия – Словения. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 16 февраля
  • 1,83
    •
    Футбол. Лента новостей
  • «Карнавальники» постараются упереться
  • «Герта» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу 16 февраля
    • 2,25Завтра в 22:30
  • 01:52
    • Клопп: Все пять мячей получились на загляденье
  • 01:48
    • Зидан: В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое
  • 01:37
    • Эмери: Второй гол «Реала» выбил нас из колеи
  • 01:30
    • Вератти: Мы заслужили победу, но вместо этого проиграли
  • 01:23
    • Рабьо: У нас были шансы, но подвела реализация
  • 01:12
    • Митроглу выбыл на 3 недели
  • 00:52
    • Роналду забил 100-й и 101-й голы за «Реал» в Лиге чемпионов
  • 00:38
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», Мане оформил хет-трик
  • 00:38
    • «Реал» вырвал волевую победу у ПСЖ
  • 23:56
    • Семин: В комбинационном плане «Ницца» выглядит эффектно
  • 23:41
    • Мевля: Мы готовились к матчу с «Селтиком» целый месяц
  • 22:05
    • «Порту» и «Ливерпуль» огласили составы
  • 22:01
    • Мбаппе, Кавани и Неймар — в атаке ПСЖ на матч с «Реалом»
  • 21:33
    • «Порту» — «Ливерпуль»: матч начнется в 22:45
  • 21:21
    • «Реал» — «ПСЖ»: матч начнется в 22:45
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    • Вчера в 19:56
  • 16:22
    • Вернблум избежал наказания по итогам матча 16-го тура против «Локомотива
  • 16:04
    • Набиуллин и Оздоев — на пути в «Зенит»
  • Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью
  • Обзор СМИ после разгрома, который «Манчестер Сити» устроил в Базеле
    • Вчера в 15:40
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус