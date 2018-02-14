Манчини: Если сможем победить на «Селтик-Парке», то это будет отлично

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о матче 1/6 финала Лиги Европы против

«На "Селтик Парке" всегда непросто. "Селтик" поддерживает огромное количество болельщиков, и они гонят команду вперед все 90 минут.

У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.

У "Селтика" давно нет конкурентов в Шотландии, это может быть проблемой, да, но "Селтик" всегда выступает на хорошем уровне.

Всегда ходило много разговоров по поводу того, что "Селтик" мог бы выступать в английской премьер-лиге, но пока все остается так, как есть.

Бранислав Иванович чувствует себя лучше, но еще не готов на сто процентов. Учитывая его опыт, решить, сможет ли он сыграть или нет мы сможем завтра утром.

Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.