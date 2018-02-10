АПЛ. Покер Агуэро, «Арсенал» уступил «шпорам», «МЮ» сыграет в Ньюкасле

«Тоттенхэм Хотспур» – «Арсенал» 1:0
Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над столичным «Арсеналом» (1:0) в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги.
Единственный гол был забит на 49-й минуте. Дэвис с левого фланга с левой же ноги навесил к линии вратарской, Гарри Кейн прыгнул и головой вколотил мяч в дальний угол ворот гостей, поймав Чеха на противоходе.
После этого матча «Тоттенхэм» на 3-м месте — 52 очка, а «Арсенал» на 6-м месте — 45 очков.
«Эвертон» – «Кристал Пэлас» 3:1
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.
В составе «ирисок» отличились полузащитники Гильфи Сигурдссон и Том Дэйвис, а также бывший нападающий «Локомотива» Умар Ньясс.
У лондонцев забил хавбек Лука Миливоевич.
«Сток Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1
В матче 27-го тура АПЛ «Сток Сити» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» — 1-1.
Отметим, что у «гончаров» всю игру провел экс-защитник «Рубина» Мориц Бауэр.
«Суонси Сити» – «Бёрнли» 1:0
В матче 27-го тура Английской Премьер-лиги «Суонси» одержал домашнюю победу над «Бернли» — 1:0.
Единственный мяч на 81-й минуте забил корейский полузащитник Ки Сун Юн.
После этого матча «Бернли» с 36 очками на 7-м месте, а «Суонси» с 27 очками поднялся на 14-е место.
«Вест Хэм Юнайтед» – «Уотфорд» 2:0
Лондонский «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Уотфордом» — 2:0.
Счет в конце первого тайма открыл Чичарито, а в конце второго тайма австриец Марко Арнаутович удвоил преимущество своей команды.
«Манчестер Сити» – «Лестер Сити» 5:1
В матче 27-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал крупную домашнюю победу над «Лестером» — 5:1.
«Горожане» открыли счет уже на 3-й минуте матча. Де Брейне в касание прострелил справа кроссом на дальнюю штангу ворот «Лестера», где ногу подставил Рахим Стерлинг и с нескольких метров направил мяч в почти пустой угол.
На 24-й минуте счет сравнялся. Отаменди ошибся в передаче на Лапорта в центре поля, Варди сумел отнять у него мяч, побежал вперёд, перед ним оказался защитник, но Джейми просто сдвинулся вправо и с границы штрафной пробил в дальний нижний угол.
Вновь «Сити» вышел вперед сразу после начала второго тайма. На 48-й минуте прошла атака «Сити» левым флангом, Де Брёйне и Стерлинг сыграли в стенку, Кевин в касание прострелил на дальнюю штангу, а там Серхио Агуэро с близкого расстояния пробил в ближний угол.
На 53-й минуте голкипер «лисов» Шмейхель не сумел далеко выбить мяч, началась атака «Сити» правым флангом, последовала передача на Серхио Агуэро, тот из пределов штрафной пробил в ближний угол. Мяч попал под мышку Шмейхелю, после чего отскочил в ворота.
На 77-й минуте защитники «Лестера» отыграли мяч назад на Шмейхеля, тот в касание через центр отдавал пас партнёру, но мяч полетел очень слабо. Серхио Агуэро его перехватил, вышел один на один с воротами и вторым касанием черпачком отправил мяч за спину голкиперу.
На 90-й минуте прошла передача с левого фланга на Серхио Агуэро, тот получил мяч в центре, чуть сдвинулся вперёд и пробил с 23 метров. Мяч попал точно под перекладину и от неё залетел в ворота.
После 27 туров команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 72 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Манчестер Юнайтед» составляет 16 баллов (у «МЮ» одна игра в запасе).
«Лестер» с 35 очками на 8-м месте.
«Хаддерсфилд Таун» – «Борнмут»
11 февраля, 15:00 мск
«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»
11 февраля, 17:15 мск
«Саутгемптон» – «Ливерпуль»
11 февраля, 19:30 мск