АПЛ. Покер Агуэро, «Арсенал» уступил «шпорам», «МЮ» сыграет в Ньюкасле

«Тоттенхэм Хотспур» – «Арсенал» 1:0

Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над столичным «Арсеналом» (1:0) в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит на 49-й минуте. Дэвис с левого фланга с левой же ноги навесил к линии вратарской, Гарри Кейн прыгнул и головой вколотил мяч в дальний угол ворот гостей, поймав Чеха на противоходе.

После этого матча «Тоттенхэм» на 3-м месте — 52 очка, а «Арсенал» на 6-м месте — 45 очков.

Чемпионат Англии. 27-й тур «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 1:0 (0:0) Гол: Кейн, 49.«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен, Дайер, Дембеле, Алли (Ваньяма, 85), Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн.«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Джака (Уэлбек, 86), Эль-Ненни (Ляказетт, 65), Уилшир, Озил, Мхитарян (Ивоби, 65), Обамеянг.Предупреждения: Мустафи, 73. Ламела, 79. Дайер, 90+5.

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» 3:1

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

В составе «ирисок» отличились полузащитники Гильфи Сигурдссон и Том Дэйвис, а также бывший нападающий «Локомотива» Умар Ньясс.

У лондонцев забил хавбек Лука Миливоевич.

Чемпионат Англии. 27-й тур «Эвертон» — «Кристал Пэлас» — 3:1 (0:0) Голы: Сигурдссон, 46 (1:0). Ньясс, 51 (2:0). Дэйвис, 75 (3:0). Миливоевич, 83 — с пенальти (3:1).«Эвертон»: Пикфорд, Мангала (Уильямс, 45), Коулман (Кенни, 46), Мартина, Кин, Сигурдссон, Гуйе (Шнейдерлен, 80), Дэйвис, Руни, Уолкотт, Ньясс.«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Кабай, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд, Серлот.Предупреждения: ван Анхолт, 55. Уолкотт, 68.

«Сток Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1

В матче 27-го тура АПЛ «Сток Сити» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» — 1-1.

Отметим, что у «гончаров» всю игру провел экс-защитник «Рубина» Мориц Бауэр.

Чемпионат Англии. 27-й тур «Стоук Сити» — «Брайтон» — 1:1 (0:1) Голы: Искиэрдо, 32 (0:1). Шачири, 68 (1:1). Нереализованный пенальти: Адам (Стоук Сити), 90 (вратарь).«Стоук Сити»: Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Бауэр, Флетчер (Бераино, 46), Аллен, Ндиай (Адам, 79), Шупо-Мотинг (Хесе, 62), Диуф, Шачири.«Брайтон»: Райан, Бонг, Даффи, Скелотто, Данк, Гросс (Каяль, 79), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 86), Маррей (Ульоа, 71), Искиэрдо.

«Суонси Сити» – «Бёрнли» 1:0

В матче 27-го тура Английской Премьер-лиги «Суонси» одержал домашнюю победу над «Бернли» — 1:0.

Единственный мяч на 81-й минуте забил корейский полузащитник Ки Сун Юн.

После этого матча «Бернли» с 36 очками на 7-м месте, а «Суонси» с 27 очками поднялся на 14-е место.

Чемпионат Англии. 27-й тур «Суонси» — «Бернли» — 1:0 (0:0) Гол: Ки Сон Ен, 81 (1:0).«Суонси»: Фабяньски, Ольссон (А.Айю, 59), Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Ки Сон Ен, Кэрролл, Клукас, Дайер (Абрахам, 74), Дж.Айю (Кинг, 90+1).«Бернли»: Поуп, Ми, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Корк, Хендрик, Леннон (Арфилд, 74), Воукс (Уэллс, 81), Гвюдмундссон (Нкуду, 86), Барнс.Предупреждения: Ольссон, 28. Хендрик, 57. А.Айю, 90+1.

«Вест Хэм Юнайтед» – «Уотфорд» 2:0

Лондонский «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Уотфордом» — 2:0.

Счет в конце первого тайма открыл Чичарито, а в конце второго тайма австриец Марко Арнаутович удвоил преимущество своей команды.

Чемпионат Англии. 27-й тур «Вест Хэм» — «Уотфорд» — 2:0 (1:0) Голы: Эрнандес, 38 (1:0). Арнаутович, 78 (2:0).«Вест Хэм»: Адриан, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу (Бирам, 77), Эрнандес (Хьюджилл, 88), Арнаутович (Райс, 84), Антонио.«Уотфорд»: Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат, Зегелар (Перейра, 56), Холевас, Капуэ, Дукуре, Дини, Деулофеу (Лукебакио, 75), Ришарлисон (Грэй, 82).Предупреждения: Сабалета, 44. Предль, 90.

«Манчестер Сити» – «Лестер Сити» 5:1

В матче 27-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал крупную домашнюю победу над «Лестером» — 5:1.

«Горожане» открыли счет уже на 3-й минуте матча. Де Брейне в касание прострелил справа кроссом на дальнюю штангу ворот «Лестера», где ногу подставил Рахим Стерлинг и с нескольких метров направил мяч в почти пустой угол.

На 24-й минуте счет сравнялся. Отаменди ошибся в передаче на Лапорта в центре поля, Варди сумел отнять у него мяч, побежал вперёд, перед ним оказался защитник, но Джейми просто сдвинулся вправо и с границы штрафной пробил в дальний нижний угол.

Вновь «Сити» вышел вперед сразу после начала второго тайма. На 48-й минуте прошла атака «Сити» левым флангом, Де Брёйне и Стерлинг сыграли в стенку, Кевин в касание прострелил на дальнюю штангу, а там Серхио Агуэро с близкого расстояния пробил в ближний угол.

На 53-й минуте голкипер «лисов» Шмейхель не сумел далеко выбить мяч, началась атака «Сити» правым флангом, последовала передача на Серхио Агуэро, тот из пределов штрафной пробил в ближний угол. Мяч попал под мышку Шмейхелю, после чего отскочил в ворота.

На 77-й минуте защитники «Лестера» отыграли мяч назад на Шмейхеля, тот в касание через центр отдавал пас партнёру, но мяч полетел очень слабо. Серхио Агуэро его перехватил, вышел один на один с воротами и вторым касанием черпачком отправил мяч за спину голкиперу.

На 90-й минуте прошла передача с левого фланга на Серхио Агуэро, тот получил мяч в центре, чуть сдвинулся вперёд и пробил с 23 метров. Мяч попал точно под перекладину и от неё залетел в ворота.

После 27 туров команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 72 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Манчестер Юнайтед» составляет 16 баллов (у «МЮ» одна игра в запасе).

«Лестер» с 35 очками на 8-м месте.

Чемпионат Англии. 27-й тур «Манчестер Сити» — «Лестер» — 5:1 (1:1) Голы: Стерлинг, 3 (1:0). Варди, 24 (1:1). Агуэро, 48 (2:1). Агуэро, 53 (3:1). Агуэро, 77 (4:1). Агуэро, 90 (5:1).«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди (Стоунс, 81), Уокер, Ляпорт, Фернандинью (Фоден, 80), Гюндоган, Де Брейне, Зинченко (Данилу, 65), Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва.«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Драгович, Магуайр, Чилвелл (Махрез, 62), Адриэн Силва (Симпсон, 46), Олбрайтон, Джеймс, Ндиди, Варди, Диабате (Ихеаначо, 62).Предупреждения: Ндиди, 71. Гюндоган, 73. Ляпорт, 83. Варди, 83. Магуайр, 89.

«Хаддерсфилд Таун» – «Борнмут»

11 февраля, 15:00 мск

«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»

11 февраля, 17:15 мск

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»

11 февраля, 19:30 мск

«Челси» – «Вест Бромвич Альбион»

12 февраля, 23:00 мск