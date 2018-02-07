Эвра стал игроком «Вест Хэма»

Лондонскийна своем официальном сайте объявил о заключении краткосрочного контракта с защитником

Ранее 36-летний футболист выступал за «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Марсель».

«Рад стать "молотобойцем", вернуться в премьер-лигу. Мне нравится эта игра! Я благодарен клубу за возможность вернуться, и выполнять свою работу. Я просто счастлив быть здесь», – цитирует Эвра клубная пресс-служба.

Напомним, что защитник стал свободным агентом из-за инцидента перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» – «Витория Гимарайнш» (0:1).

Фанат французского клуба оскорбил разминавшегося футболиста, после чего получил от него удар ногой по лицу.

УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года, а «Марсель» расторг контракт с игроком.