Дубль Мусы помог ЦСКА разгромить «Эльче»

Дубль оформил Ахмед Муса, еще один гол на счету Витиньо.
Команда Виктора Гончаренко одержала первую победу во время зимней паузы. Ранее красно-синие четыре раза сыграли вничью.
Завтра, 7 февраля, армейцы проведут товарищеский матч с «Торревьехой» и завершат второй сбор в испанском Кампоаморе.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Эльче» — 3:0 (2:0)
Голы: Муса, 22 (1:0). Витинью, 40 (2:0). Муса, 61 (3:0).ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум (Игнашевич, 46), Головин (Гордюшенко, 69), Кучаев, Муса, Витинью.