Дубль Мусы помог ЦСКА разгромить «Эльче»

Московскийразгромил испанский(3:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Дубль оформил Ахмед Муса, еще один гол на счету Витиньо.

Команда Виктора Гончаренко одержала первую победу во время зимней паузы. Ранее красно-синие четыре раза сыграли вничью.

Завтра, 7 февраля, армейцы проведут товарищеский матч с «Торревьехой» и завершат второй сбор в испанском Кампоаморе.