СМИ: «Арсенал» хочет подписать голкипера «Атлетико»

«Арсенал» предпримет попытку подписать словенского голкипера мадридского «Атлетико»в летнее межсезонье.

Как сообщает Evening Standard, «Арсенал» заинтересован в услугах Облака, так как Давид Оспина, скорее всего, покинет лондонский клуб, а Петр Чех в последнее время подвергается критике. К тому же в этом году чешскому голкиперу исполнится 36 лет.

Отмечается, что в лице Облака «Арсенал» хочет получить основного голкипера на долгое время.

Ранее СМИ также сообщали о том, что еще один английский клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривает Облака в качестве возможной замены Давиду Де Хеа в том случае, если испанец покинет клуб.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Арсенал» продлил контракт с Месутом Озилом.