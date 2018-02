Полузащитник «Арсенала»продлил контракт с лондонским клубом, заключив долгосрочное соглашение, сообщает клубная пресс-служба

Ранее BBC сообщила о том, что Озил подписал с «канонирами» контракт до 2021 года.

Хавбек станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата составит 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю до налогообложения.

В текущем сезоне Озил провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

#WeveGotOzil — and he's not going anywhere 🔴 pic.twitter.com/s9hk8l8fyJ