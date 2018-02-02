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    Слуцкий: Муса – очередной супертрансфер ЦСКА

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    Ахмед Муса
    На фото:Ахмед Муса
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    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение форварда Ахмеда Мусы в московский клуб.

    «Армейцы» арендовали нигерийца до конца сезона.

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    «Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще.

    Англия – очень конкурентная лига, а "Лестер" – команда после чемпионства с устоявшимися внутренним распорядком и иерархичностью. Купив Мусу, "Лестер" решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил еще несколько форвардов.

    Я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!

    Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются.

    Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА и это очередной супертрансфер армейского клуба», – сказал Слуцкий в интервью Sport24.

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