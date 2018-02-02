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    КДК РФС отменил удаление Огуде

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    Фегор Огуде
    На фото:Фегор Огуде
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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку, которую полузащитник «Амкар» Фегор Огуде получил в матче 22-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:2).

    Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение, что игрок "Амкара" Огуде был удален ошибочно. Мы приняли это во внимание. Участие в заседании КДК по скайпу приняли Огуде, а также руководители "Амкара". Решение следующее: удаление Огуде отменено. Следовательно "Амкар" не наказан за неподобающее поведение команды (два удаления в матче)», — сказал «Спорт-Экспрессу» Григорьянц.

    Напомним, Огуде получил прямую красную карточку от судьи Михаила Вилкова за стык с Сергеем Ткачевым.

    Таким образом, Огуде сможет выйти на поле в матче 23-го тура против «Локомотива».

    Напомним, ранее «Амкар» просил отменить удаление Огуде.

    Отметим, что «Амкар» также просил отменить удаление Дмитрия Белорукова, однако он был удален за вторую желтую карточку, а их КДК отменять не может.

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