КДК РФС отменил удаление Огуде

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку, которую полузащитникполучил в матче 22-го тура чемпионата России против(0:2).

Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение, что игрок "Амкара" Огуде был удален ошибочно. Мы приняли это во внимание. Участие в заседании КДК по скайпу приняли Огуде, а также руководители "Амкара". Решение следующее: удаление Огуде отменено. Следовательно "Амкар" не наказан за неподобающее поведение команды (два удаления в матче)», — сказал «Спорт-Экспрессу» Григорьянц.

Напомним, Огуде получил прямую красную карточку от судьи Михаила Вилкова за стык с Сергеем Ткачевым.

Таким образом, Огуде сможет выйти на поле в матче 23-го тура против «Локомотива».

Напомним, ранее «Амкар» просил отменить удаление Огуде.

Отметим, что «Амкар» также просил отменить удаление Дмитрия Белорукова, однако он был удален за вторую желтую карточку, а их КДК отменять не может.