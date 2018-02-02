Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила

Доминирование без результативности

Известный в прошлом игрок «Барселоны» Пичи Алонсо в своем материале для Sport.es заявил, что каталонцы владели подавляющим преимуществом, но не воспользовались им, чтобы окончательно добить соперника.

«Барселона» вышла сухой из воды Реакция прессы на матч «Барселона» — «Алавес» «Мы увидели абсолютное доминирование, при котором не вышло голевой феерии. В первом тайме "Барса" была явным первым номером, но не создала такого момента, который застал бы врасплох Хауме Доменека. Каталонцам явно не хватало последнего удара, тогда как "Валенсия" была буквально заперта у своих ворот.

Во второй половине игра немного оживилась. Цель "Валенсии" заключалась в том, чтобы не потерять шансы на выход в финал по итогам первой встречи и постараться дать бой на "Месталье". "Летучие мыши" не испугались соперника, а после перерыва даже сыграли более раскрыто.

Валенсийская команда перестала действовать столь консервативно, чем и воспользовались Месси с Суаресом, организовавшие единственный гол.

"Барселона" вновь справилась с соперником после перерыва, а на "Месталью она отправляется с хорошим результатом, который, впрочем, еще ничего не гарантирует", — заключает Алонсо.

Интрига сохранена

Автор AS Санти Хименес убежден, что интрига в этой паре сохраняется, несмотря на победу "Барселоны".

Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией» «Каталонцы прошли половину пути к финалу Кубка Испании, но "Валенсия" сумела покинуть "Камп Ноу" с высоко поднятой головой.

Пара Месси-Суарес стала единственной, которая смогла реально потревожить гостей и принести минимальную победу "сине-гранатовым".

Впрочем, возвращение команд на "Месталью" обещает быть жарким, поскольку счет 1:0 является слишком шатким и не дает комфортного преимущества.

Гол Суареса после сказочной игры Месси во втором тайме облегчил задачу "Барсе" по выходу в финал, но все еще оставляет возможность "Валенсии" сделать камбек.

Даже после пропущенного мяча Марселино понимал, что это еще не катастрофа. Он приказал команде продолжить максимальное сопротивление, чтобы сохранить интригу на ближайшую неделю», — пишет Хименес.

Неостановимый Суарес

Журналист газеты Marca Хайме Ринкон восхищен результативностью нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

«Вы помните, когда у Суареса были проблемы с результативностью? Когда Вальверде спрашивали о голевой засухе уругвайца? Нет. Он никогда не тревожил ни тренера, ни клуб.

В "Барселоне" всегда знали, что девятый номер их не подведет. Рано или поздно, но голы точно придут. Так оно всегда и случалось. Даже по сей день этот факт неоспорим.

В игре против "Валенсии" уругваец тоже стал ключевым футболистом. Оборонительные действия команды Марселино поставили "Барсу" в непростое положение, но Месси нашел возможность для точного навеса, а Суарес расписался в воротах.

В 16 последних матчах Луис забил 16 голов! Такая вот статистика. Только "Юве" и "Спортинг" в Лиге чемпионов, "Валенсия" в Примере и "Эспаньол" в Кубке Испании смогли сдержать уругвайский шторм.

Как и в любом сезоне, Суарес забивает в тот момент, когда это действительно нужно. Его голы просто необходимы и зачастую становятся решающими. Никто не может остановить этого нападающего», — подчеркивает Ринкон.

Родные стены помогают

Обозреватель Mundo Deportivo Хорди Баталья уделил внимание тому, как успешно играет «Барселона» на «Камп Ноу» в Кубке Испании.

Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна Все о самых интересных сделках 31 января «Благодаря минимальной победе над "Валенсией" в первом полуфинальном матче "Барселона" смогла продлить свою беспроигрышную серию на "Камп Ноу" в рамках Кубка Испании. Серия насчитывает 20 игр за последние пять сезонов.

Статистика "Барсы" в этих 20 встречах должна вас удивить: 80 голов забито и 10 пропущено. Кроме того, за этот период клуб завоевал три титула, проиграв только в конце сезона 2013/14 "Реалу", который, к слову, был последней командой, побеждавшей на "Камп Ноу" в полуфинале сезона 2012/13.

Показателям "Барселоны" в Кубке Испании стоит аплодировать, особенно впечатляет нынешний сезон, в котором команда Эрнесто Вальверде забила на "Камп Ноу" 13 голов и не пропустила ни одного, сдержав "Мурсию", "Сельту", "Эспаньол" и "Валенсию".

У подопечных Эрнесто Вальверде есть половина билета на пятый подряд финал турнира, официальный пропуск команда должна получить в следующий четверг», — отмечает Баталья.