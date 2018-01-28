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    Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления

    СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»

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    realmadrid.com
    Мадридский «Реал» в выездном матче 21-го тура испанской Примеры разгромил «Валенсию» со счетом 4:1. Два гола с пенальти забил Криштиану Роналду, еще по разу отличились Марсело и Тони Кроос. «Летучие мыши» ответили единственным точным ударом Санти Мины. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

    Кризис приостановлен

    Автор портала Sport.es Рик Шарма отметил, что победа «Реала» на «Месталье» лишь подтвердила, что кризис команды поставлен на паузу.

    Зидан подводит себя к отставке Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес» «Сложно делать какие-то выводы, но верными будут слова о том, что кризис в "Реале" приостановлен. Криштиану Роналду дважды забил с пенальти, а Марсело и Тони Кроос отличились под занавес встречи на "Месталье".

    "Сливочные" начали игру хорошо, когда Гарет Бейл упустил отличный шанс для взятия ворот, прежде чем Мартин Монтойя сбил Криштиану Роналду в своей штрафной площади. Португалец с 11-метровой отметки не промахнулся.

    Интересно, что Роналду забил 100-й гол с пенальти, за котором последовал и 101-й незадолго до перерыва. Опять же виновником стал Монтойя, врезавшийся в Карима Бензема.

    "Валенсия" вернулась в игру, когда Санти Мина откликнулся на передачу Дани Парехо. Затем были и другие шансы, заставлявшие "Месталью" выть от разочарования.

    Когда хозяева полностью ринулись в атаку, мадридцы воспользовались провалами в их обороне. Сначала забил Марсело, после чего победную точку поставил Тони Кроос.

    Победа "Реала" не внесла кардинальных изменений в турнирную ситуацию – подопечные Зидана остаются четвертыми, но теперь находятся всего в двух баллах от третьей строчки», — замечает Шарма.

    Снижение давления

    Корреспондент газеты Marca Уго Серезо заявил, что победа «Реала» над «Валенсией» снимет некоторое давление с главного тренера и отдельных игроков команды, которых ранее обильно критиковали.

    УЕФА снова пытается спасти футбол Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов «Победа "Реала" со счетом 4:1 на "Месталье" не только снизила давление с Зинедина Зидана, но и усилила позиции трио BBC, в которое входят Карим Бензема, Гарет Бейл и Криштиану Роналду. Все они сыграли ключевую роль в этом триумфе.

    В этом сезоне Зидану не раз приходилось проводить ротацию, а все из-за травм ключевых атакующих исполнителей. Так уж вышло, что сегодня на первый план вышло BBC, тогда как Иско продолжает оставаться в стороне.

    Кейлор Навас снова был звездой около своих ворот, выполнив ряд ключевых сэйвов. Именно он не позволил хозяевам забить больше, чем один гол.

    Роналду вернулся на свой лучший уровень. Он не просто реализовал два пенальти, но и доставил немало проблем "Валенсии", особенно в штрафной площади. Без сомнений, он был лучшим игроком на поле», — пишет Серезо.

    Возвращение Роналду

    Обозреватель издания AS Томас Ронсеро согласен с тем, что Криштиану Роналду проявил себя на «Месталье» с наилучшей стороны.

    «Криштиану был лучшим на футбольном поле. Похоже, португалец заслужил на самые искренние овации после того, что ему довелось пережить в этом сезоне.

    Я знаю, что все эти неприятные моменты тронули его душу, и это объясняет все то хорошее, что сейчас с ним происходит.

    Пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже забил 20 голов в этом сезоне: 9 в Лиге чемпионов, 8 – в Примере, 2 – на клубном чемпионате мира, 1 – в Суперкубке Испании. Всего он забил 426 голов в составе "сливочных" в 420 встречах. Его прицел снова настроен, да еще и в самое нужное время», — подчеркивает Ронсеро.

    Это может быть миражом

    А вот журналист El Mundo Хулиан Руис пока не спешит радоваться успехам «Реала», поскольку предполагает, что они могут быть кратковременными.

    Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона «Как же все-таки был прав Зинедин Зидан, когда предоставил отдых многим основным игрокам в игре Кубка Испании против "Леганеса".

    Если "Реал" в концовке игры на "Месталье" смотрелся бодро, то "Валенсия" последние полчаса играла с языком на плече. Действительно, команда Марселино была на грани истощения, тем более после трудового матча в Витории, где пару дней назад пришлось выявлять сильнейшего в серии пенальти.

    Теперь, когда "Реал" победил "Валенсию", нужно решить, стоит ли бросать все силы на борьбу за чемпионский титул, который по-прежнему возможен. Я так не думаю, поскольку сейчас куда важнее просто финишировать на второй строчке.

    Кто-то скажет, что "Реал" вернулся на волну успеха, но все это может быть лишь миражом, а реальность нам покажут предстоящие встречи. Говорить о кондициях "сливочных" мы сможем разве что после матчей с "Пари Сен-Жермен", хотя это будет уже совсем другая история», — считает Руис.

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