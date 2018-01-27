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    Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Валенсией»

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    Криштиану Роналду
    На фото:Криштиану Роналду
    «Реал» нанес поражение «Валенсии» в выездном матче 21-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на «Месталье», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

    В первом тайме за «сливочных» дважды отличился Криштиану Роналду, притом в обоих случаях он забивал с пенальти. Первый из них португалец заработал сам, а второй – Карим Бензема.

    «Летучие мыши» сократили отставание на 59-й минуте, когда Даниэль Парехо с углового навесил во вратарскую, Санти Мина выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол.

    На 84-й минуте Марсело обыгрался с Марко Асенсио, ворвался в чужую штрафную и мощным ударом послал мяч между ног голкиперу.

    Окончательный результат на 89-й минуте установил Тони Кроос, который прицельно пробил после скидки Матео Ковачича.

    В турнирной таблице «Реал» занимает четвертое место (38 очков), а «Валенсия» — третье (40 очков).

    Чемпионат Испании. 21-й тур
    «Валенсия» — «Реал» — 1:4 (0:2)
    Голы: 0:1 – 16, пенальти Роналду, 0:2 – 38, пенальти Роналду, 1:2 – 58 Санти Мина, 1:3 – 84 Марсело, 1:4 – 89 Кроос.«Валенсия»: Нето, Гарай, Тони Лато (Перейра, 77), Монтойя, Гайя, Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Солер, 46), Кондогбиа, Санти Мина, Родриго (Дзадза, 75).«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Модрич (Ковачич, 88), Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 69), Роналду, Бензема (Асенсио, 78).Предупреждения: Бэйл (52), Гайя (60), Варан (63), Карвахаль (71), Парехо (87).
    Проблема нервов или «железный верняк»«Валенсия» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на центральный матч 21-го тура испанской Примеры 27 января
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