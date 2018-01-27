Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Валенсией»

нанес поражениев выездном матче 21-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Месталье», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В первом тайме за «сливочных» дважды отличился Криштиану Роналду, притом в обоих случаях он забивал с пенальти. Первый из них португалец заработал сам, а второй – Карим Бензема.

«Летучие мыши» сократили отставание на 59-й минуте, когда Даниэль Парехо с углового навесил во вратарскую, Санти Мина выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол.

На 84-й минуте Марсело обыгрался с Марко Асенсио, ворвался в чужую штрафную и мощным ударом послал мяч между ног голкиперу.

Окончательный результат на 89-й минуте установил Тони Кроос, который прицельно пробил после скидки Матео Ковачича.

В турнирной таблице «Реал» занимает четвертое место (38 очков), а «Валенсия» — третье (40 очков).