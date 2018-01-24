УЕФА снова пытается спасти футбол

Финансовый фэйр-плей

Одиозного Мишеля Платини в руководстве УЕФА давно уже нет, а его инициатива под названием «финансовый фэйр-плей» как начала действовать в 2011 году, так никуда деваться и не собирается.

Своей целью она ставила выравнивание материального состояния клубов Европы и превращение этих самых клубов в безубыточные. Проще говоря, чтобы клубы зарабатывали больше, чем тратят.

Первые три года длился так называемый «переходный период», в течение которого клубы могли перестроить свою финансовую активность так, чтобы соответствовать новым требованиям.

В этот период клубы лишь должны были подтвердить, что у них оплачены все счета и нет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.

С 2014 года клубы также должны были подтверждать свою безубыточность. Специально созданная Инстанция по финансовому контролю клубов (ИФКК) каждый год проверяет показатели всех клубов за последние три года.

Клубам было разрешено тратить за расчетный период (три года) на пять миллионов евро больше, чем они зарабатывают.

Тратить больше этого лимита они могут лишь если все траты полностью покрываются напрямую вложениями/платежами владельца (или владельцев) клуба или связанной с ним компании.

Лимиты:

— 45 миллионов евро в сезонах 2013/14 и 2014/15

— 30 миллионов евро в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18

Для стимуляции инвестиций в стадионы, тренировочные базы и развитие детско-юношеского футбола траты в этих сферах не учитываются при подсчетах безубыточности.

Миланские проблемы

Жертвами новой системы за прошедшие годы успели стать десятки клубов. В России от УЕФА «прилетело» московскому «Динамо», лишившемуся еврокубков, и «Краснодару». Остальным клубам РФПЛ пришлось подтянуться, чтобы не разделить их судьбу.

В Европе страдали в основном такие же небольшие клубы, но аудиторы УЕФА не оставляют своим вниманием гранды, ради которых все и затевалось.

Так,в конце 2017 года под угрозой отлучения от еврокубков из-за нарушения «финансового фэйр-плей» отказался возрождающийся «Милан», потративший в летнее трансферное окно 200 миллионов.

Весь год генеральный директор итальянского клуба Марко Фассоне пытался урегулировать вопрос, даже составил 150-страничный бизнес-план, однако он не устроил УЕФА из-за завышенных доходов от инвесторов из Китая.

Публикация от AC Milan (@acmilan) Янв 6, 2018 at 5:18 PST

К осени «Милан» составил новый отчет, но и он не убедил УЕФА. Одна из причин – недостаточно подробная информация о новом владельце клуба Йонхонге Ли.

Важно помнить, что мы пытаемся заключить с УЕФА добровольное соглашение, чтобы избежать санкций, потому что соответствовать требованиям УЕФА невозможно. Если наше предложение отклонят, мы попадем в категорию клубов-нарушителей. На нас наложат санкции и спортивные ограничения, которые нужно будет уважать в течение нескольких лет. Если мы не выйдем в Лигу чемпионов, нам придется пересмотреть трансферную стратегию. Если попадем только в Лигу Европы, придется уменьшить трансферную сумму на 30 миллионов евро. Наверное, решим продать игрока. Возможно, летом мы подписали слишком много игроков. Я бы вновь все это провернул. Но это не значит, что мы не допустили пару ошибок. Марко Фассоне

В декабре миланцам не удалось предоставить УЕФА подтверждение рефинансирования долга перед фондоми дать гарантии того, что клуб перейдет на полную самоокупаемость и закроет все долги.

«Милан» остался под следствием, и в начале 2018 года УЕФА вновь даст оценку сложившейся ситуации. «Россонери» грозит штраф в размере 20 миллионов евро. В январское окно они могут отпустить в аренду нападающего Андре Силву и полузащитника Хакана Чалханоглу.

Парижское расследование

Еще один объект жгучего интереса УЕФА — французский ПСЖ, летом взорвавший трансферный рынок переходами Неймара (222 миллиона евро, но формально бразилец выкупил себя у «Барселоны» сам) и Килkиана Мбаппе (взятого у «Монако» в аренду с обязательством выкупа за 180 миллионов).

Скорее всего, расследование трансферов парижан и так было бы проведено, но бензинчику в огонь плеснул президент Ла Лиги Хавьер Тебас, еще в августе подавший на ПСЖ во французский суд, а осенью направивший в УЕФА 44-страничный отчет о тратах парижан, с призывом исключить ПСЖ и «Манчестер Сити» из еврокубоков.

Из документа следует, что в 2014 году ПСЖ инвестировал 344 миллиона евро, «Манчестер Юнайтед» – 237 миллионов, «Реал» – 224, а «Барселона» – 185.

Публикация от Paris Saint-Germain (@psg) Дек 28, 2017 at 5:33 PST

Ла Лига пришла к выводу, что спонсорский контракт парижан с правительством Катара на 73% больше, чем спонсорские контракты «МЮ», «Реала» и «Барселоны».

То, что дело нечисто, видно невооруженным взглядом, даже если забыть о связи спонсора с владельцем. Клуб перезаключил контракт с катарской государственной компанией Qatar Tourism Authority. За год ПСЖ получил от туристической компании 175 млн евро. При этом, за год Катар посетили около 400 тыс. туристов из Европы. То есть, каждый из них обошелся компании в 500 евро. Такой себе бизнес.

1 сентября 2017 года было открыто расследование УЕФА в отношении «Пари Сен-Жермен». Осенью же начала свое расследование и Профессиональная футбольная лига Франции (LFP). Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике, тем не менее, сохранял уверенность и самообладание.

Мы спокойны. Мы знаем свою ответственность и ограничения, наложенные на нас УЕФА. Этим летом мы провели две исключительные сделки. Неймар и Мбаппе согласились присоединиться к нам. Это была уникальная возможность. Что мы должны делать в таком случае? Мы решили завершить трансферы, а затем приспособиться. Расследование, начатое УЕФА? Я думаю, что в этом случае испанцы оказали большое давление. Президент Ла Лиги критикует трансфер Неймара. Хорошо, но дайте нам знать, как «Барселона» купила Неймара в 2013 году! Сколько клуб действительно заплатил Неймару? Мы, «ПСЖ», делаем все юридически верно, выплачивая сумму отступных. Антеру Энрике

И не зря. Уже в декабре французская Комиссия по контролю за профессиональными клубами, которая следит за финансами, отрапортовала, что изучила ситуацию с ПСЖ и «Монако», и не нашла нарушений в действиях этих команд.

23 января завершил свое расследование и Комитет по финансовому контролю УЕФА, который постановил, что сделки по приобретениям Неймара и Килиана Мбаппе были оформлены правильно.

Тем не менее для того, чтобы в дальнейшем избежать возможных санкций со стороны УЕФА, «Пари Сен-Жермен» должен привести в порядок банковские счета и выручить 70 миллионов евро, расставшись с рядом игроков, до 30 июня 2018 года.

Французы готовы расстаться с Анхелем Ди Марией, Хавьером Пасторе и Лукасом Моурой. Однако в Париже опасаются, что другие клубы, зная о проблемах ПСЖ, будут сбивать цену на игроков.

Публикация от Paris Saint-Germain (@psg) Дек 29, 2017 at 1:24 PST

Новые инициативы

Тем не менее, даром трансферное безумие ПСЖ не прошло — слишком много недовольства оно вызвало в мировом футболе. В результате, новый 2018-й год УЕФА начал с новых инициатив по регулированию финансовой жизни клубов, которые должны приструнить богатеев и дать надежду клубам поменьше и победнее.

Для начала, УЕФА планирует усовершенствовать правила «финансового фэйр-плея», чтобы ужесточить контроль за такими изворотливыми и подкованными в юридических вопросах клубами, как «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Планируется переход от контроля за доходами клуба в целом к контролю расходов команд на трансферы. Разница между суммами, потраченными на покупку и продажу футболистов, не должна превышать 100 миллионов евро в год.

Если бы это правило действовало в прошлом сезоне, то ПСЖ для покупки Неймара и Мбаппе за 400 миллионов евро пришлось бы продать собственных футболистов на 300 миллионов евро.

В новой версии правил «финансового фэйр-плея» УЕФА также предлагает контролировать долги клубов и ввести ограничение на количество футболистов в команде – не более 25 игроков, что не позволит таким клубам, как «Челси» и «Сити», иметь контракты с 50-60 игроками одновременно.

Еще одним нововведением может стать ограничение на сумму контрактов клубов со связанными сторонами. Она не должна будет превышать 30% от доходов клуба. Это уже прямой удар по ПСЖ, назаключавшего кучу подозрительно выгодных спонсорских соглашений со связанными с владельцами сторонами, являющимися различными структурами Катара.

Ожидается, что нововведения будут рассмотрены Исполнительным комитетом УЕФА в мае 2018 года, в случае их одобрения они вступят в силу с сезона-2018/19.

Публикация от UEFA (@uefa_official) Ноя 29, 2017 at 7:49 PST

Впрочем, на этом президент УЕФА Александер Чеферин останавливаться не собирается — функционер намерен сделать все для сохранению соревновательного баланса в европейском футболе.

Чеферин намерен провести серию встреч с заинтересованными сторонами, которые будут направлены на введение правил, позволяющих остановить богатые клубы, скупающих лучших футболистов. Стороны намерены обсудить введение «налога на роскошь». Если клуб нарушит правило и превысит указанную заработную плату, его ждёт штраф.

Идею «потолка зарплат» президент УЕФА выдвигал еще прошлым летом, но развития она не получила. Возможно, этой весной функционеру удастся продавить свою идею.

Так ли хороши новые инициативы УЕФА? Богатые клубы они все равно ограничить не могут — правдами и неправдами, они своего добьются, просто схемы переходов игроков будут становиться все более изощренными и мошенническими, что доказывает ПСЖ. Введут новые правила — будет найдена новая лазейка, эта гонка вооружений будет вечной.

Зато новые правила будут все сильнее связывать по рукам клубы, пытающиеся навязать борьбу застрявшим на вершине нескольким богатым грандам. Яркий пример — пытающиеся вернуться в европейские топ-клубы «Милан» и «Интер».

И если найдется вдруг инвестор, решивший бросить вызов авторитетам, новые правила УЕФА просто не дадут ему потратить его же деньги, так как хочется ему самому. В результате мы так и будем наблюдать в полуфиналах и финалах Лиги чемпионов все те же лица.

Благими намерениями известно куда дорога мостится.