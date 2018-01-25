Зидан подводит себя к отставке

«Реал» потерял драйв

После гостевой победы со счетом 1:0 «Реалу» было достаточно хотя бы сыграть вничью на своем поле, чтобы пройти в полуфинал. Тем не менее, выставив довольно боевой состав, где с первых минут вышли основные игроки Серхио Рамос, Иско и Карим Бензема, а также уже ставшие важными для команды фигурами Начо, Матео Ковачич, Лукас Васкес и Марко Асенсио, мадридцы все равно умудрились разбазарить эту фору, когда пропустили на исходе получаса игры. Более того, даже после того, как равновесие было восстановлено, «Леганес» все равно сумел забить победный мяч.

«Об этом говорится уже не первый раз, но как первая, так и вторая команды наставника "Сливочных" Зинедина Зидана подвергают сомнениям свою силу. Коллектив, играющий без страсти и драйва, где слишком многие футболисты с низким уровнем уверенности в себе осознают, что им еще нужно доказать тренеру свою профпригодность. Или же все эти исполнители просто не настолько хороши, как мы о них думали», — размышляет в своей редакционке на страницах AS Альфредо Реланьо.

«В очередной раз Ашраф Хакими, Маркос Льоренте и Тео Эрнандез выдали скромное выступление, тогда как падение формы как Иско, так и Асенсио вызывает тревогу. Кико Касилья снова был неубедителен в воротах, и только Лукас Васкес оказался на должном уровне, когда своей передачей помог Бензема сравнять счет. Только один гол — вот и все, что сумел предложить своим фанатам Мадрид, хотя и предпринял попытки спастись в концовке поединка, с чем блестяще справились гости», — отмечает автор.

«Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от «Леганеса» (162) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Вот так заканчивается борьба за Кубок Испании для Зидана, хотя не стоит забывать, что королевский клуб дошел до четвертьфинала в том числе благодаря неочевидным пенальти в матчах против представителей низших дивизионов "Фуэнлабрады" и "Нумансии", а это поражение — большой шаг назад для Зизу, и все свидетельствует о трещинах внутри команды. Также к тренеру есть вопросы тактического характера — например, почему даже в заявку не попал [набравший хорошую форму] Гарет Бэйл? Теперь дуэль против ПСЖ в Лиге чемпионов превращается для француза в матч-бол для сохранения своей работы на посту наставника».

Летние просчеты аукнулись «Реалу»

После завоевания трофея Лиги чемпионов во второй раз кряду, а также первой за пять лет победы в чемпионате Испании, в «Реале» решили не подписывать уже готовых для больших побед новичков. На фоне ухода игравших важную роль в ротации исполнителей вроде Хамеса Родригеса, Альваро Мораты и Пепе, это привело к плохим последствиям с точки зрения качества состава, хотя оно должно было сохраняться на прежнем уровне, если клуб не хотел лишиться завоеванных позиций.

«Если кто-то и несет ответственность за вылет из Кубка Испании от "Леганеса", то это Зидан — человек, который привел команду к новым вершинам, но который сейчас, похоже, проиграл после неудачного планирования на сезон прошлым летом... Нет никакой реакции или ответа, и Зизу продолжает защищать своих подопечных, хотя логика говорит о другом, но он отказывается усиливать состав, потому что считает его достаточно хорошим. Чтобы подтвердить это убеждение, его команда должна доказать свою силу в Лиге чемпионов, ведь другого выбора нет», — считает в материале Marca Хосе Феликс Диас.

Что «Реал» сделает с Зиданом Останется ли Зизу во главе мадридской команды? «Проблема сейчас не в том, что клуб не выходит на трансферный рынок в январе, а том, что было сделано в межсезонье, когда тренер позволил уйти Хамесу Родригесу, Морате, Пепе и даже Марьяно Диасу. "Реал" пытался заполучить Килиана Мбаппе, которому не было альтернативы, и подверг себя риску, подписав Борху Майораля, Хакими и Льоренте, хотя все понимали, что им нужен по крайней мере еще один сезон для выхода на должный уровень. Эрнандезу не хватает стабильности и он только сеет сомнения, в то время, как Касилья просто недостаточно хорош и пропускает почти в каждом матче».

Зидан не учится на поражениях

Эта сенсационная неудача случилась в этом сезоне со «Сливочными» отнюдь не впервые, ведь еще домашнее поражение от «Бетиса» в сентябре дало понять, что команда серьезна сдала. Всего полторы недели назад мадридцы уступили в домашних стенах «Вильярреалу» — это удалось левантийцам впервые за 19 попыток. А теперь — «Леганес».

«Реал» нащупывает путь к выходу из кризиса Реакция прессы на матч «Реал» — «Депортиво» «Это еще одно падение для коллектива Зидана, и одно из самых больших разочарований в истории Мадрида, тогда как блеск дубля в виде побед в Примере и Лиге чемпионов прошлого сезона уже давно увял, и теперь француз явно борется за свою работу, как он сам признал это после матча... Тем не менее, в последние недели Зизу неоднократно давал понять, что не намеревается корректировать свои подходы к тактике и выбору состава. Такое упорство может выглядеть как потрясающая лояльность в отношении как своих молодых, так и более старших подопечных, но сейчас это уже похоже на негибкость, переходящую к упрямству, что дорого обходится команде...», — убежден в материален на ESPN Дермот Корриган.

«Также нет намека на то, что он планирует изменить подход к подготовке коллктива. Два раза в неделю на протяжении месяцев француз повторяет, что единственный способ повлияет на ситуацию — это работать сильнее. Нет никаких тактических изменений или перетряски тренерского штаба, которые могли бы обеспечить стимул для лучших выступлений».