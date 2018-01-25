«Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании

На фото:Фрагмент матча
uefa.com
Мадридский «Реал»
потерпел домашнее поражение от «Леганеса»
(1:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.
Счет в матче на 32-й минуте открыли гости. Амрабат с левого фланга выполнил передачу на Эрасо, защитники «Реала» не смогли перехватить мяч и Хавьер пальнул с дальней дистанции в самую девятку.
На 47-й минуте мадридцы отыгрались. Васкес с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площадь, Карим Бензема совершил хороший рывок и в касание подсёк мяч над Чампанье.
А на 55-й минуте Эрасо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади «Реала», Габриэл оторвался от защитников и головой отправил мяч под перекладину, принеся победу своей команде.
В первом матче «Реал» победил на выезде со счетом 1:0 и по сумме двух матчей, за счет гостевых мячей «Леганес» вышел в полуфинал.
Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч
«Реал» — «Леганес» — 1:2 (0:1)
Голы: Эрасо, 31 (0:1). Бензема, 47 (1:1). Габриэл, 55 (1:2).«Реал»: Касилья, Хакими (Карвахаль, 68), Начо, Серхио Рамос, Эрнандез, Ковачич, Льоренте (Модрич, 69), Иско (Майораль, 77), Васкес, Бензема, Асенсио.«Леганес»: Чампанье, Бустинса, Сиовас (Мантовани, 58), Тито, Рико, Эль-Жар (Наранхо, 80), Габриэл, Брашанац, Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия, 70), Бовю.Предупреждения: Тито, 27. Чампанье, 75. Серхио Рамос, 80.
В другом ответном матче 1/4 финала «Валенсия»
в основное время уступила «Алавесу»
со счетом 1:2.
Такой же счет был зафиксирован в первом поединке, и дело дошло до серии пенальти, в которой левантийцы победили со счетом 3:2.
Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч
«Алавес» — «Валенсия» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Пенальти — 2:3
Голы: Эль-Хаддади, 73 (1:0). Мина, 77 (1:1). Собрино, 86 (2:1). Серия пенальти: Томас Пина — 1:0. Родриго — 1:1. Педраса — 1:1 (вратарь). Мина — 1:2. Перес — 1:2 (вратарь). Кондогбья — 1:2 (вратарь). Эль-Хаддади — 2:2. Хосе Гайя — 2:3. Собрино — 2:3 (мимо). «Алавес»: Сивера, Лагуардия, Эли (Демирович, 85), Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Торрес, Ибаи Гомес (Перес, 72), Гвидетти (Эль-Хаддади, 72), Собрино, Педраса.«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Эли (Демирович, 85), Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Торрес, Ибаи Гомес (Перес, 72), Гвидетти (Эль-Хаддади, 72), Собрино, Педраса.Предупреждения: Торрес, 48. Максимович, 50. Везу, 61. Педраса, 66. Кондогбья, 79. Эль-Хаддади, 80. Парехо, 85. Гонсалу Гедеш, 93. Томас Пина, 96. Дуарте, 97. Мина, 103.