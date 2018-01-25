«Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

Счет в матче на 32-й минуте открыли гости. Амрабат с левого фланга выполнил передачу на Эрасо, защитники «Реала» не смогли перехватить мяч и Хавьер пальнул с дальней дистанции в самую девятку.

На 47-й минуте мадридцы отыгрались. Васкес с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площадь, Карим Бензема совершил хороший рывок и в касание подсёк мяч над Чампанье.

А на 55-й минуте Эрасо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади «Реала», Габриэл оторвался от защитников и головой отправил мяч под перекладину, принеся победу своей команде.

В первом матче «Реал» победил на выезде со счетом 1:0 и по сумме двух матчей, за счет гостевых мячей «Леганес» вышел в полуфинал.

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч «Реал» — «Леганес» — 1:2 (0:1) Голы: Эрасо, 31 (0:1). Бензема, 47 (1:1). Габриэл, 55 (1:2).«Реал»: Касилья, Хакими (Карвахаль, 68), Начо, Серхио Рамос, Эрнандез, Ковачич, Льоренте (Модрич, 69), Иско (Майораль, 77), Васкес, Бензема, Асенсио.«Леганес»: Чампанье, Бустинса, Сиовас (Мантовани, 58), Тито, Рико, Эль-Жар (Наранхо, 80), Габриэл, Брашанац, Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия, 70), Бовю.Предупреждения: Тито, 27. Чампанье, 75. Серхио Рамос, 80.

В другом ответном матче 1/4 финалав основное время уступиласо счетом 1:2.

Такой же счет был зафиксирован в первом поединке, и дело дошло до серии пенальти, в которой левантийцы победили со счетом 3:2.