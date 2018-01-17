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    Что «Реал» сделает с Зиданом

    Останется ли Зизу во главе мадридской команды?

    Реал Мадрид Футбол Испании
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    Зидан переживает не лучшие времена
    Зидан переживает не лучшие времена
    espnfc.com
    На фоне кризиса, который в текущем сезоне переживает «Реал», пресса спекулирует на тему возможной отставки его рулевого Зинедина Зидана. Разбираемся, как разрешится ситуация.

    Болезненное падение

    Ничто не предвещало такого сезона в исполнении «Реала» накануне его старта. Более того, подопечные Зинедина Зидана всей своей мощью демонстрировали, что клуб грозится навязать свою гегемонию в Испании и способен в третий раз выиграть Лигу чемпионов после того, как уверенно разобрался с «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА, а также дважды без всяких шансов расправился с «Барселоной» в Суперкубке Испании. Некоторые опасения вызывало разве что расставание сразу с несколькими игроками запаса в лице Альваро Мораты, Пепе, Данило и Хамеса Родригеса. Но даже в этом случае королевский клуб подписал перспективную молодежь им на замену, чем лишь подтвердил стремление создать династию успеха.

    Но стоило стартовать сезону в Примере, как «Сливочные» довольно быстро услышали тревожный звоночек: две подряд ничьи во втором и третьем турах на своем поле против «Валенсии» (2:2) и «Леванте» (1:1) намекнули, что «Реал» явно наедается футболом. Через один тур мадридцы потерпели и первое поражение — от «Бетиса» (0:1), опять-таки в родных стенах, и на фоне оторвавшейся «Барселоны» в их перспективах отстоять чемпионский титул уже можно было усомниться.

    Экватор сезона королевский клуб встретил на катастрофическом, как для последних семи лет, четвертом месте в 19 очках (!) от по-прежнему лидирующих каталонских конкурентов. Дружина Зидана, правда, все еще продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании, но с учетом невзрачной игры команды, которая не позволила ей выиграть свою группу в главном еврокубке, а также — уровня соперника в 1/8 финала, коим стал ПСЖ, весьма вероятно, что и здесь коллектив утратит шансы отстоять трофей.

    Зидан под давлением

    Логично, что в такой ситуации кресло под французским наставником «бланкос» уже не стоит без всяких колебаний. Во всяком случае, на эту тему усиленно спекулирует пресса, что не удивительно, если вспомнить, о каком именно клубе идет речь — поменять тренера для президента «Реала» Флорентино Переса, да и любого в этой должности и этой структуре, никогда не составляло труда.

    Сам Зизу приходил на тренерский мостик команды по ходу сезона, ровно два года назад, сменив Рафаэля Бенитеса. И то, что данное решение тогда сработало, может стать еще одной, пусть и не главной мотивацией для топ-функционера мадридцев. Одно из испанских медиа уже даже нашло для специалиста новое место работы — сборную своей страны после ЧМ-2018, тогда как его преемником все чаще называют рулевого национальной команды Германии Йоахима Лёва.

    Зидан подтвердил информацию о продлении контракта до 2020 года Главный тренер мадридского «Реала» заявил, что уже подписал новое соглашение с клубом «Зидан все еще отдает себе отчет в том, что нынешний костяк исполнителей — те, кто сами должны выбираться из кризиса, и лучший способ для их наставника — это показать, что он продолжает во всех из них верить. И хотя определенные руководители клуба убеждены, что в нынешней ситуации виноваты сами игроки, которые явно не соответствуют своему обычному уровню, в итоге они будут поддерживать тренера, поскольку не видят, кто может улучшить положение команды на этом сезона», — отмечает Пабло Поло на страницах Marca.

    Что будет дальше?

    Скорее всего, авторитетное мадридское издание, у которого никогда не было проблем с инсайдерами внутри самого королевского клуба, окажется правым. Ведь даже если отправить в отставку Зизу сейчас, его преемнику придется столкнуться с теми же проблемами, которые, похоже, не решаются быстро. «Сливочные» попросту пресытились победами, и коллектив нуждается в обновлении, пусть даже ради этого понадобится расставаться с Криштиану Роналду, Каримом Бензема и Лукой Модричем.

    «Сейчас ставки на то, что Зидан останется на своем посту в следующем сезоне определенно невысоки. Решится ли обычно беспощадный Перес совершить рокировку на тренерском мостике накануне дуэли против ПСЖ в Лиге чемпионов, до которой остался месяц, зависит от предстоящего четвертьфинала Кубка Испании против "Леганеса", а также двух следующих туров в Примере — против "Депортиво" на своем поле и против "Валенсии" в гостях», — убежден в своем материале на портале ESPN Дермот Корриган, который освещает события вокруг «Реала» в Мадриде.

    Посему, если не случится еще большей катастрофы, французский специалист наверняка продолжит работать с коллективом до лета 2018 года. Дальнейшее будет наверняка зависеть от того, выиграют ли «Сливочные» хоть какой-то трофей по итогам сезона. Еще один успех в Лиге чемпионов, каким бы маловероятным он сейчас ни казался, определенно сохранит Зидана во главе команды, тогда как победа в Кубке Испании при неплохих результатах в других турнирах (второе место в Примере при значительном сокращении отставания от «Барселоны», а также вылет в полуфинале или финале ЛЧ) может вынудить Перес оставить тренера.

    Во всех остальных случаях Зизу, похоже, придется искать себе новую работу.

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