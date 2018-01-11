Зидан подтвердил информацию о продлении контракта до 2020 года

Главный тренер мадридского «Реала»заявил, что уже подписал новое соглашение с клубом.

Летом прошлого года стало известно, что стороны согласовали все условия сделки, рассчитанной до 2020 года.

«Контракт уже подписан, срок до 2020 года. Но я иду от матча к матчу, из года в год, как обычно.

Зидан — лучший тренер года во Франции

Я не могу загадывать на два или три года вперед. Иметь контракт – это еще ничего не значит», — цитирует Зидана AS.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. С тех пор он дважды выиграл с ним Лигу чемпионов (2016 и 2017), чемпионат Испании (2016/17), а также два Суперкубка УЕФА (2016, 2017) и чемпионата мира среди клубов (2016, 2017).