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    «Реал» нащупывает путь к выходу из кризиса

    Реакция прессы на матч «Реал» — «Депортиво»

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    Гарет Бэйл стремительно набирает форму
    Гарет Бэйл стремительно набирает форму
    Goal.com
    Накануне в рамках 20-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле разгромил «Депортиво» со счетом 7:1. СМИ проанализировали прошедший матч.

    Гарет Бэйл вернулся

    Настоящим героем поединка стал Гарет Бэйл, появившийся в стартовом составе «Реала». Именно его гол на 42-й минуте оказался победным, после того, как на 23-м обороте секундной стрелки «Депортиво» вышел вперед, чем далеко не впервые в этом сезоне заставил болельщиков мадридцев почувствовать разочарование, тогда как Начо восстановил равновесие на 32-й минуте. Валлиец же по сути и снял все вопросы по поводу исхода игры, когда сделал счет 3:1, оформив дубль.

    «Благодаря своему победному голу Бэйл стал первым футболистом королевского клуба в текущем розыгрыше Ла Лиги, который забил пять мячей. И то, что для этого "Сливочным" понадобилось 20 туров является напоминанием проблем коллектива в нынешней кампании. Второе взятие ворот от валлийца стало его девятым во всех турнирах текущего сезона — столько же в его активе было по итогам всего прошлого футбольного года. На сей раз для этого ему хватило 17 матчей вместо 27-ми», — отмечает в материале на Goal.com Бен Хэйуорд.

    «Экс-хавбек "Тоттенхэма" превратился в самого эффективного атакующего исполнителя "Реала" в нынешней кампании, где Криштиану Роналду и Карим Бензема не демонстрируют своей лучшей формы. К сожалению для Мадрида, Гарет, однако, пропускает слишком много игре из-за травмы... Отстоять чемпионский титул королевскому клубу невозможно, с учетом отставания от "Барселоны" в 19 очков, но с таким обилием голов команда все еще может завершить сезон с некоторым удовлетворением, ведь в приоритетах у нее теперь Лига чемпионов и Кубок Испании».

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    BBC и его новый формат

    Помимо возвращения Бэйла в основу наставник хозяев Зинедин Зидан также вернулся к формату трех форвардов, где вместо классического формата BBC — Бэйл-Бензема-Криштиану Роналду — на поле действовала его разновидность — Бэйл-Борха Майораль-Криштиану. Второй не отметился забитыми мячами, но всячески содействовал успеху своего коллектива в атаке.

    «В матче против "Депортиво" Зидан видоизменил формат BBC, подтвердив, что он планирует использовать его в дуэли против ПСЖ в Лиге чемпионов. Бензема не вышел в основе, но появился на последние полчаса игры для того, чтобы набрать форму, в то время, как Иско остался в запасе. Между тем, в центре поля Зизу предпочел тройку хавбеков в лице Луки Модрича, Каземиро и Тони Крооса, и вчерашний фестиваль голов только усилит веру французского тренера в этот вариант состава...», — пишет в своей редакционке на страницах AS Альфредо Реланьо.

    «Конечно, не стоит забывать, что гости были откровенно слабы: они попросту отсутствовали на поле, как команда, и в сравнении со своими партнерами Адриан, открывший счет, предстал настоящим демоном. И если атака галисийцев выглядела неплохо, то оборону можно сравнить с решетом. Для Мадрида все обошлось легким испугом, ведь на пропущенный мяч он ответил семью точными выстрелами — это настоящая терапия для "Сливочных", ведь голы — лучшее лекарство в футболе».

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    Зидан оказался прав

    Впервые за долгое время в Примере Зидан отказался от схемы 4-4-2 с ромбом в центре поля в пользу применяемой им в позапрошлом сезоне 4-3-3 — именно с этим и связано отстуствие Иско в основном составе, поскольку лучший эффект от его использования — под двумя нападающими. При этом Зизу дал понять, что его команда действительно не нуждается в экстренных трансферных подписаниях.

    «Наставник "Реала" подвергся критике за свой подход к трансферной политике, и в течение всего января он повторяет, что убежден — клуб не нуждается в новичках, и это озадачивало, поскольку его коллектив продолжал терять очки... В том, что мадридцы сумели отыграться после накопившихся для себя неудач, оправдало заявления тренера — теперь им нужно обрести стабильность. То, как Роналду, Бэйл и Майораль взаимодействуют с полузащитой стало как будто возвращением в предыдущий сезон, столь удавшийся клубу», — считает в своем материале на Marca Хосе Феликс Диас.

    «Возникло ощущение, что Зидан знает, на что способны его подопечные, и был тот самый случай, когда все сложилось воедино и обеспечило им столь сильное выступление. Рулевой "Сливочных" вернулся к схеме 4-3-3, и она себя проявила должным образом (кроме того, стоит отметить, что это был почти оптимальный состав). Одним из беспокойств теперь для Зизу будет то, что это его решения по ротации состав часто его же и подводили, не обеспечивая высокие стандарты игры со стороны скамейки, которыми отмечались запасные игроки в прошлом сезоне».

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    Резюме

    Игра и результат матча «Реала» против «Депортиво» дали понять, что мадридский коллектив, похоже, постепенно выбирается из крутого пике, в который он угодил в первой половине сезона. То, что команда стала действовать лучше, было заметно еще в прошлом туре, несмотря на поражение от «Вильярреала». С возвращением формы Бэйла и прогрессом от Роналду, а также все большим вкладом в успехи королевского клуба со стороны молодых новичков вторая половина сезона должна сложиться лучше для дружины Зидана.

    И все же, пока что преждевременно делать выводы о том, что она снова будет демонстрировать прежнюю силу. Слишком большие успехи были достигнуты в последние сезоны, чтобы этот костяк так быстро проголодался по новым трофеям. В конце концов, с учетом травматичности того же валлийца, «Реалу» не стоит рассчитывать, что тот проведет так успешно всю вторую половину сезона, и куда больше информации о возможном преодолении «Сливочными» своего кризиса даст выезд к «Валенсии» уже в следующем туре.

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