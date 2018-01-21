«Реал» разгромил «Депортиво»

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридскийодержал домашнюю победу надсо счётом 7:1.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Хосе Игнасио Начо, а ещё один гол забил Лука Модрич.

За «Депортиво» отличился Адриан Перес.

«Реал» одержал первую победу в Примере в 2018 году. Мадридцы также прервали серию из трёх матчей без побед в чемпионате страны.

«Реал» с 35 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Депортиво» с 16 очками – на 18-й строчке.