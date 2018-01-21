«Реал» разгромил «Депортиво»

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Хосе Игнасио Начо, а ещё один гол забил Лука Модрич.
За «Депортиво» отличился Адриан Перес.
«Реал» одержал первую победу в Примере в 2018 году. Мадридцы также прервали серию из трёх матчей без побед в чемпионате страны.
«Реал» с 35 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Депортиво» с 16 очками – на 18-й строчке.
Чемпионат Испании. 20-й тур
«Реал» — «Депортиво» — 7:1 (2:1)
Голы: Адриан, 23 (0:1). Начо, 32 (1:1). Бэйл, 42 (2:1). Бэйл, 58 (3:1). Модрич, 68 (4:1). Криштиану Роналду, 78 (5:1). Криштиану Роналду, 84 (6:1). Начо, 89 (7:1). «Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Модрич (Ковачич, 76), Криштиану Роналду, Майораль (Бензема, 64), Бэйл (Васкес, 82).«Депортиво»: Мартинес, Хуанфран, Шер, Уан, Луизинью, Москера (Экспосито, 48), Гильерме, Борхес (Эмре Чолак, 54), Лукас, Адриан, Андоне (Карлес Хиль, 79).Предупреждения: Андоне, 38. Лукас, 56.