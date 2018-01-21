ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» разгромил «Депортиво»

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Депортиво Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Депортиво» со счётом 7:1.

    В составе победителей по дублю на свой счёт записали Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Хосе Игнасио Начо, а ещё один гол забил Лука Модрич.

    За «Депортиво» отличился Адриан Перес.

    «Реал» одержал первую победу в Примере в 2018 году. Мадридцы также прервали серию из трёх матчей без побед в чемпионате страны.

    «Реал» с 35 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Депортиво» с 16 очками – на 18-й строчке.

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Реал» — «Депортиво» — 7:1 (2:1)
    Голы: Адриан, 23 (0:1). Начо, 32 (1:1). Бэйл, 42 (2:1). Бэйл, 58 (3:1). Модрич, 68 (4:1). Криштиану Роналду, 78 (5:1). Криштиану Роналду, 84 (6:1). Начо, 89 (7:1). «Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Модрич (Ковачич, 76), Криштиану Роналду, Майораль (Бензема, 64), Бэйл (Васкес, 82).«Депортиво»: Мартинес, Хуанфран, Шер, Уан, Луизинью, Москера (Экспосито, 48), Гильерме, Борхес (Эмре Чолак, 54), Лукас, Адриан, Андоне (Карлес Хиль, 79).Предупреждения: Андоне, 38. Лукас, 56.
    Проблемы быстро не проходят«Реал Мадрид» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 20-го тура испанской Ла Лиги 21 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Реал» растоптал «Депортиво», «Барселона» разгромила «Бетис»
  • Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • 22/01
    • «Барселона» разгромила «Бетис»
  • 21/01
    • «Валенсия» в меньшинстве уступила «Лас-Пальмасу»
  • 20/01
    • Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте»
  • 20/01
    • «Атлетико» не удержал победный счет в матче с «Жироной»
  • 19/01
    • «Реал» вырвал победу у «Леганеса» в Кубке Испании
  • 19/01
    • «МЮ» отказался от трансфера Роналду из-за приобретения Санчеса
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?
    Подробный разбор
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • Что «Реал» сделает с Зиданом
  • Останется ли Зизу во главе мадридской команды?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Проиграет ли «Ак Барс» третий домашний матч кряду?
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 23 января
  • 2,00
    •
  • Экспресс дня. Кавани обойдет Ибрагимовича?
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 января
  • 5,24
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:15
    • «Лион» вырвал победу у ПСЖ
  • 01:06
    • «Рома» упустила победу над «Интером»
  • Примера. «Реал» растоптал «Депортиво», «Барселона» разгромила «Бетис»
  • Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры
    • 01:04
  • 00:46
    • «Барселона» разгромила «Бетис»
  • 23:00
    • Экс-наставник «Рубина» возглавил «Уотфорд»
  • 22:35
    • «Сельта» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»
  • 22:16
    • «Шальке» упустил победу над «Ганновером»
  • 21:59
    • Дубль Кессье принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро
  • Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:50
  • 21:35
    • «Монако» взял верх над «Мецем»
  • 21:20
    • «Саутгемптон» поделил очки с «Тоттенхэмом»
  • 20:00
    • «Ахмат» обыграл болгарскую «Славию»
  • 19:38
    • «Бавария» одержала волевую победу над «Вердером»
  • 19:24
    • Гол Сиприена принес «Ницце» победу над «Сент-Этьеном»
  • 19:08
    • «Лацио» разгромил «Кьево», Милинкович-Савич оформил дубль
  • 18:15
    • Мертенс принес «Наполи» победу над «Аталантой»
  • 16:31
    • «Алавес» упустил победу в матче с «Леганесом», ведя со счетом 2:0
  • 16:19
    • Константин Рауш стал игроком московского «Динамо»
  • Смогут ли «железнодорожники» обыграть китайцев?
  • «Локомотив» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
    • 1,65Завтра в 14:00
  • 14:56
    • Жоржиньо близок к продлению контракта с «Наполи»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус