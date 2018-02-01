Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна

Пьер-Эмерик Обамеянг

Из «Боруссии» Д в «Арсенал» за 63 миллиона евро

Какое бы ни было мнение у болельщиков об Алексисе Санчесе (чаще негативное, учитывая, куда, когда и как он перешел), нельзя отрицать, что с момента трансфера в 2014-м чилиец был лидером и, наверное, лучшим в «Арсенале».

Но совсем скоро туман, нависший над «Эмирейтс», должен рассеяться — Арсен Венгер вслед за Генрихом Мхитаряном подписал его бывшего одноклубника Пьера-Эмерика Обамеянга.

Что означает для «Челси» и «Арсенала» переход Жиру Как понимать этот трансфер?

Теперь у «Арсенала» есть сильнейший со времен ван Перси форвард и возможность эффективно использовать Александра Ляказетта. Как? Все просто. Помните недавнюю победу над «Пэлас»? Венгер всего лишь во второй с апреля прошлого года сыграл по схеме 4-3-3. И во второй раз победил (до этого были 1:0 против «Вест Хэма» в Кубке лиги). Так вот — в таком случае единственного «опорника» сможет сыграть Гранит Джака, Месут Озил и Аарон Рэмзи (или Джек Уилшир) будут располагаться чуть выше, а Мхитарян, Обамеянг и Ляказетт образуют атакующее трио.

Впрочем, не стоит исключать вариант, при котором Венгер остановится на полюбившейся ему 3-4-2-1 (использовалась почти 40 раз). В таком случае на острие будет играть кто-то один. Судя по всему, зимний новичок. Но Обамеянг точно не поможет «Арсеналу» в Лиге Европы, которая сейчас кажется единственным шансом лондонцев на попадание в Лигу чемпионов, а это значит, что у Ляказетта будет шанс проявить себя.

Оливье Жиру

Из «Арсенала» в «Челси» за 20 миллионов евро

«Челси» после попыток переманить Эдина Джеко, Энди Кэррола,Питера Крауча и Фернандо Льоренте остановился на самой оптимальной кандидатуре — 31-летний Оливье Жиру достался «синим» за 18 миллионов фунтов и согласился подписать контракт на полтора года (в отличие от Джеко).

Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего Реакция на громкую сделку

От этой сделки, кажется, выиграли все. Арсен Венгер получил приличную компенсацию за резервиста. Успех? Успех. У Антонио Конте теперь есть нападающий, который забивает в среднем за 90 минут на поле 0,96 гола (у Джеко почти на 0,5 меньше) и который прекрасен в борьбе на «втором этаже» (56,1% выигранных верховых дуэлей — это чуть меньше, чем у боснийца).

Плюс ко всему, Жиру сможет сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, что добавит Конте приятной головной боли как перед, так и после матчей с «Барселоной».

Альваро Мората будет чаще отдыхать (вряд ли испанец сядет на «скамейку»). Плюс? Плюс.

Ну а сам Жиру будет чаще играть — с приходом Ляказетта игровое время Оливье в «Арсенале» прилично сократилось. Француз все еще надеется получить приглашение на ЧМ-2018, а потому переход в «Челси» для него — глоток свежего воздуха.

Миши Батшуайи

Из «Челси» в «Боруссию» Д, аренда за 1,5 миллиона евро

Сложно сказать, выиграл ли от трансфера Жиру Миши Батшуайи. Бельгийца не жаловали и до приезда француза, однако он умудрился наколотить 10 мячей за полсезона во всех турнирах и был третьим бомбардиром «пенсионеров». Любой другой тренер берег бы молодого нападающего, но только не Конте. Антонио не доверял Миши и без проблем отпустил того в Дортмунд.

«Боруссия» с уходом Обамеянга нуждалась в качественном «наконечнике», поскольку ни Шюррле, ни любой другой игрок «шмелей» на эту роль не подходил.

В итоге «Боруссия» получила очень солидную сумму и Батшуайи (возможно, лучший вариант из тех, что были на рынке), контракт которого сможет выкупить за гораздо меньшие деньги уже по окончании сезона, а сам Миши — шанс доказать ошибочность мнения Конте.

Лукас Моура

Из «Пари Сен-Жермен» в «Тоттенхэм» за 28,4 миллиона евро

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Лукас Моура отыграл всего 78 минут. То, что у бразильца будут проблемы с игровой практикой, стало понятно еще летом, когда ПСЖ, у которого уже были Дракслер, Ди Мария и Кавани, взял Неймара и Килиана Мбаппе.

В «Тоттенхэме», впрочем, ему также не гарантировано место в основном составе. В рукаве у Маурисио Почеттино есть Гарри Кейн, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин, Эрик Ламела, а также Фернандо Льоренте и Мусса Сиссоко. Впрочем, всем известно, что Почеттино любит возиться с игроками вроде Моуры — с невероятными физическими данными, быстрыми и техничными. Так что если бразилец вернет форму, из-за которой ПСЖ в 2013-м раскошелился на 38 миллионов евро, у него будут все шансы стать еще одной звездочкой АПЛ.

В этом сезоне, как уже говорилось, Моура отыграл 78 минут и умудрился забить и отдать передачу, в прошлом (и лучшем для него) — 2426. Учитывая, что кампания в Лиге 1 состоится из 38 матчей (примерно 3420 минут), можно утверждать — возможности продемонстрировать свой очевидный талант друг Неймара не получил.

Найдется ли ему место на «Уэмбли»? Почеттино не раз говорил, что ему нужен «бегунок», который своими рывками мог бы терзать оборону соперника. «Слепить» такого игрока из Сиссоко не получилось. Возможно, получится из Моуры.

Марк Бартра

Из «Боруссии» Д в «Бетис» за 10,5 миллионов евро

Воспитанник «Барселоны» Марк Бартра покидал «Камп Ноу» в поисках игровой практики, но в Дортмунде ее так и не получил.

Его возвращение в Испанию читалось (хотя, казалось, это будет лишь аренда), и с Кике Сетьеном у Марка должно получиться. Экс-тренер «Лас-Пальмаса», который научил «островитян» владеть мячом и контролировать матчи на невиданном уровне, ставиn похожую игру и в Севилье.

Ну а Бартра по игре в пас превосходит любого действующего защитника «Бетиса». Словом, идеальный трансфер для всех сторон.