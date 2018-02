Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна

Какое бы ни было мнение у болельщиков об Алексисе Санчесе (чаще негативное, учитывая, куда, когда и как он перешел), нельзя отрицать, что с момента трансфера в 2014-м чилиец был лидером и, наверное, лучшим в «Арсенале».

Но совсем скоро туман, нависший над «Эмирейтс», должен рассеяться — Арсен Венгер вслед за Генрихом Мхитаряном подписал его бывшего одноклубника Пьера-Эмерика Обамеянга.

Теперь у «Арсенала» есть сильнейший со времен ван Перси форвард и возможность эффективно использовать Александра Ляказетта. Как? Все просто. Помните недавнюю победу над «Пэлас»? Венгер всего лишь во второй с апреля прошлого года сыграл по схеме 4-3-3. И во второй раз победил (до этого были 1:0 против «Вест Хэма» в Кубке лиги). Так вот — в таком случае единственного «опорника» сможет сыграть Гранит Джака, Месут Озил и Аарон Рэмзи (или Джек Уилшир) будут располагаться чуть выше, а Мхитарян, Обамеянг и Ляказетт образуют атакующее трио.

Впрочем, не стоит исключать вариант, при котором Венгер остановится на полюбившейся ему 3-4-2-1 (использовалась почти 40 раз). В таком случае на острие будет играть кто-то один. Судя по всему, зимний новичок. Но Обамеянг точно не поможет «Арсеналу» в Лиге Европы, которая сейчас кажется единственным шансом лондонцев на попадание в Лигу чемпионов, а это значит, что у Ляказетта будет шанс проявить себя.

«Челси» после попыток переманить Эдина Джеко, Энди Кэррола,Питера Крауча и Фернандо Льоренте остановился на самой оптимальной кандидатуре — 31-летний Оливье Жиру достался «синим» за 18 миллионов фунтов и согласился подписать контракт на полтора года (в отличие от Джеко).

От этой сделки, кажется, выиграли все. Арсен Венгер получил приличную компенсацию за резервиста. Успех? Успех. У Антонио Конте теперь есть нападающий, который забивает в среднем за 90 минут на поле 0,96 гола (у Джеко почти на 0,5 меньше) и который прекрасен в борьбе на «втором этаже» (56,1% выигранных верховых дуэлей — это чуть меньше, чем у боснийца).

Плюс ко всему, Жиру сможет сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, что добавит Конте приятной головной боли как перед, так и после матчей с «Барселоной».

Альваро Мората будет чаще отдыхать (вряд ли испанец сядет на «скамейку»). Плюс? Плюс.

Ну а сам Жиру будет чаще играть — с приходом Ляказетта игровое время Оливье в «Арсенале» прилично сократилось. Француз все еще надеется получить приглашение на ЧМ-2018, а потому переход в «Челси» для него — глоток свежего воздуха.

