«Барселона» вышла сухой из воды

«Алавес» выбрал правильную тактику

Ведущую тяжелую борьбу за выживание в элите испанского футбола, «Алавесу», казалось, уготована роль очередной жертвы, нанесшей визит на «Камп Ноу». Тем не менее, «Барселона» столкнулась с серьезным противодействием, где соперник выбрал правильную тактику. Баскам удалось не только выйти вперед в середине первого тайма, но и у эффективно защищать свой перевес.

«В конце концов, это еще одни три очка для безоговорочного лидера Примеры, который восстановил свой отрыв от ближайшего преследователя в лице "Атлетико". Но вопреки прогнозам о легкой победе хозяев, матч выдался совсем не таким. Гости прибыли с четким планом на игру: защищаться глубоко, быстро выходить в контратаку при малейшей возможности и, ограничивая пространство для своих эффектных атакующих оппонентов в последней трети поля, минимизировать для них возможность отдать решающий пас...», — пишет в материале о матче AS.

«Филиппе Коутиньо возбудил радость среди фанатов сине-гранатовых тем, что дебютировал в качестве основного игрока коллектива, и наставник "блауграна" Эрнесто Вальверде должно быть видел в этом поединке идеальный шанс для того, чтобы приобщить свое рекордное подписание к победным традициям. Но вышло так, что "Барселоне" не удавалось забить, пока бразилец не покинул поле», — добавляет издание.

«Он хорошо взаимодействовал с партнерами, и хотя владение мячом на двух третях поля оставалось за хозяевами, явные возможности для взятия ворот были редкими. В итоге повести в счете удалось именно "Алавесу", который удивил довольно тихую в этот вечер каталонскую публику».

Коутиньо нужно найти правильную позицию

Дебют Коутиньо в стартовом составе «блауграна» явно вышел комом, поскольку атакующий хавбек не впечатлил своей игрой, и, возможно, как раз во многом из-за того, что он оказался в новой среде, сине-гранатовым так и не удалось показать привычную игру в атаке. Вальверде поставил полузащитника на правый край полузащиты, но бразилец не проявил привычной креативности, а также взрывных качеств.

«Барселона» вырвала победу у «Алавеса» В матче 21-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Алавесом» «Воскресный матч против "Алавеса" выдался куда более сложным для "Барселоны", чем должен был быть, и стало быстро понятно, что позиция правого хавбека не подходит для Филиппе Коутиньо. В первом тайме хозяевам не хватало связности в действиях, и команда должна лишь благодарить Луиса Суареса и Лионеля Месси за победу», — отмечает на страницах Marca Хави Эрнандес.

«Это та проблема, которую Вальверде должен рано или поздно углядеть. Конечно, любой игрок всегда борется с волнением в своем первом поединке на "Камп Ноу", однако было отчетливо видно, что бразилец чувствовал себя некомфортно в этом амплуа. Предстоит работать по интеграции его в коллектив, особенно с учетом того, что позиция левого вингера теперь принадлежит Андресу Иньесте".

Арбитр благоволил 'Барселоне'

Кроме благодарности Суаресу и Месси, 'Барселона' также должна быть благодарна арбитру Игнасио Иглесиасу, который не увидел офсайд в атаке хозяев в той комбинации по ходу второго тайма, в которой им удалось заработать штрафной — именно с этого стандарта аргентинец и принес победу своему коллективу. Кроме того, он не увидел пенальти в ворота лидера Примеры в концовке матча.

'Каталонцы снова показали, насколько они тверды в достижении своих целей, показав себя с лучшей стороны во второй половине и тем самым изменив ход неудачно складывавшейся игры. Они набрали 20 очков после решающих голов после перерыва, тогда как 42 из 59 мячей были забиты командой во второй 45-минутке. И хотя Коутиньо выдал не то выступлением, которое хочется увидеть от исполнителя цено в 160 млн евро, это был его полный дебют — бразилец получит пользу от игры вместе с новыми партнерами в течение более чем часа матча', — пишет в своем материале на портале ESPN Самуэль Марсден.

'Вместе с тем, Барселона впервые за долгое время выглядела медлительной и даже самодовольной в первой половине игры. В более сложных встречах с таким настроем ей не удастся выйти сухой из воды, ведь коллективу Вальверде повезло удержать победу. В концовке матча Алавес сильно придавил соперника, и Самуэль Умтити, похоже, сыграл рукой в собственной штрафной'.