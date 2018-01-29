«Барселона» вырвала победу у «Алавеса»

В матче 21-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 2:1.

Гости открыли счет в матче на 23-й минуте. Увлеклась оборона «Барсы» долгой позиционной атакой, вся защита перешла на чужую половину поля и после потери Месси упустила проникающий пас, Йон Гвидетти убежал от центрального круга один на один и забил ударом в ближний угол.

Отыграться каталонцам удалось лишь на 72-й минуте. Иньеста на рывке прорвался слева к лицевой и подрезал мяч на дальний край штрафной, откуда с острого угла с ходу пробил Луис Суарес, Пачеко и защитники, стоявшие на линии ворот, не сориентировались.

А на 84-й минуте Алькасера сбили у штрафной гостей, и Лионель Месси отлично пробил со стандарта, закрутив мяч в ближнюю девятку.

После этого матча «Барселона» возглавляет таблицу с 54 очками, а «Алавес» на 17-м месте — 19 очков.