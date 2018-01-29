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    «Барселона» вырвала победу у «Алавеса»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 21-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Алавесом» — 2:1.

    Гости открыли счет в матче на 23-й минуте. Увлеклась оборона «Барсы» долгой позиционной атакой, вся защита перешла на чужую половину поля и после потери Месси упустила проникающий пас, Йон Гвидетти убежал от центрального круга один на один и забил ударом в ближний угол.

    Отыграться каталонцам удалось лишь на 72-й минуте. Иньеста на рывке прорвался слева к лицевой и подрезал мяч на дальний край штрафной, откуда с острого угла с ходу пробил Луис Суарес, Пачеко и защитники, стоявшие на линии ворот, не сориентировались.

    А на 84-й минуте Алькасера сбили у штрафной гостей, и Лионель Месси отлично пробил со стандарта, закрутив мяч в ближнюю девятку.

    После этого матча «Барселона» возглавляет таблицу с 54 очками, а «Алавес» на 17-м месте — 19 очков.

    Чемпионат Испании. 21-й тур
    «Барселона» — «Алавес» — 2:1 (0:1)
    Голы: Гвидетти, 23 (0:1). Луис Суарес, 72 (1:1). Месси, 84 (2:1). «Барселона»: тер Штеген, Семеду (Серхи Роберто, 52), Пике, Юмтити, Динь (Жорди Альба, 52), Ракитич, Паулинью, Иньеста, Месси, Луис Суарес, Филиппе Коутинью (Пако Алькасер, 66).«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардия, Марипан, Дуарте (Демирович, 89), Ибаи Гомес, Медран, Вакасо, Перес (Педраса, 63), Гвидетти (Эль-Хаддади, 75), Собрино.Предупреждения: Вакасо, 22. Дуарте, 27.
    Ставим по тенденции«Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января
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