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    Суарес принес «Барселоне» победу над «Валенсией» в Кубке Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Валенсия
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Завершен
    В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Валенсией» — 1:0.

    Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Месси получил мяч на левом углу штрафной площади и выполнил передачу на дальнюю штангу, Доменек не смог перехватить мяч, а Луис Суарес головой отправил мяч под перекладину.

    Ответный поединок между «Валенсией» и «Барселоной» состоится в четверг, 8 февраля, на стадионе «Месталья».

    Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч
    «Барселона» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)
    Гол: Луис Суарес, 67.«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Алейш Видаль (Филиппе Коутинью, 58), Ракитич (Паулинью, 68), Бускетс, Иньеста (Пако Алькасер, 73), Месси, Луис Суарес.«Валенсия»: Доменеч, Монтойя, Везу, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Солер (Торрес, 76), Парехо, Кокелен, Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (С.Мина, 81).Предупреждения: Серхи Роберто, 35. Перейра, 40. Вьетто, 51. Солер, 53.
    Вам разгром не обещаем, но на «Барсу» мы сыграем«Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Испании 1 февраля
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