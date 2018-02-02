Суарес принес «Барселоне» победу над «Валенсией» в Кубке Испании

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Месси получил мяч на левом углу штрафной площади и выполнил передачу на дальнюю штангу, Доменек не смог перехватить мяч, а Луис Суарес головой отправил мяч под перекладину.
Ответный поединок между «Валенсией» и «Барселоной» состоится в четверг, 8 февраля, на стадионе «Месталья».
Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч
«Барселона» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)
Гол: Луис Суарес, 67.«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Алейш Видаль (Филиппе Коутинью, 58), Ракитич (Паулинью, 68), Бускетс, Иньеста (Пако Алькасер, 73), Месси, Луис Суарес.«Валенсия»: Доменеч, Монтойя, Везу, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Солер (Торрес, 76), Парехо, Кокелен, Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (С.Мина, 81).Предупреждения: Серхи Роберто, 35. Перейра, 40. Вьетто, 51. Солер, 53.