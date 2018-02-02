Суарес принес «Барселоне» победу над «Валенсией» в Кубке Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испанииодержала домашнюю победу над— 1:0.

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Месси получил мяч на левом углу штрафной площади и выполнил передачу на дальнюю штангу, Доменек не смог перехватить мяч, а Луис Суарес головой отправил мяч под перекладину.

Ответный поединок между «Валенсией» и «Барселоной» состоится в четверг, 8 февраля, на стадионе «Месталья».