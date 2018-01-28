УЕФА может запретить играть головой на детском уровне

УЕФА рассмотрит возможность запрета игры головой в детском футболе, если исследование покажет, что это вызывает повреждение головного мозга, сообщил глава УЕФА

УЕФА проводит исследование, у которого есть две задачи. Первая: подсчитать объем игры головой в европейском детско-юношеском футболе, учитывая тренировки и матчи, а также разные возрастные и гендерные категории. Вторая: определить, оказывает ли игра головой эффект на структуру и функции головного мозга молодых игроков.

Напомним, что в США с 2016 года детям до 11 лет запрещено играть головой.

«Конечно, мы должны отнестись к этому серьезно. Если исследование ясно покажет, что в этом есть вред, особенно для детей, то мы должны действовать строго. Когда смотришь другие виды спорта — бокс или ММА — становится жутко. Это проблема многих видов спорта, включая футбол. С нетерпением буду ждать результатов исследования», – приводит слова Чеферина The Telegraph.