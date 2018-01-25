Пеллегрино подтвердил интерес «Саутгемптона» к Промесу

Главный тренер «Саутгемптона»подтвердил, что клуб заинтересован в услугах нападающего «Спартака» сообщает журналист talkSPORT

Источник отмечает, что клубы еще не договорились о сумме возможного трансфера.

Ранее Sky Sports также сообщал об интересе «святых» к 26-летнему голландцу. Соглашение Промеса с красно-белыми действует до конца июня 2021 года.

В договоре указана сумма отступных: 30 миллионов евро для претендентов из Европы и 50 – из Китая.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил 15 голов и отдал 10 передач.

Ранее сообщалось, что голландским игроком интересуются «Ливерпуль» и «Эвертон».