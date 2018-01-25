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    Пеллегрино подтвердил интерес «Саутгемптона» к Промесу

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    Квинси Промес
    На фото:Квинси Промес
    Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино подтвердил, что клуб заинтересован в услугах нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук.

    Источник отмечает, что клубы еще не договорились о сумме возможного трансфера.

    Ранее Sky Sports также сообщал об интересе «святых» к 26-летнему голландцу. Соглашение Промеса с красно-белыми действует до конца июня 2021 года.

    В договоре указана сумма отступных: 30 миллионов евро для претендентов из Европы и 50 – из Китая.

    В текущем сезоне Промес провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил 15 голов и отдал 10 передач.

    Ранее сообщалось, что голландским игроком интересуются «Ливерпуль» и «Эвертон».

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