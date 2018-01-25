ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Конте: Нам следует отдать должное команде Арсена Венгера

    Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Челси
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антонио Конте
    На фото:Антонио Конте
    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги полуфинального матча Кубка английской лиги с «Арсеналом» (1:2).

    «Мы крайне разочарованы, поскольку на этой стадии финал уже совсем близок. Мы хорошо провели текущий розыгрыш этого турнира и стремились дойти до решающего матча на "Уэмбли".

    Мы мощно начали игру, быстро открыли счет, однако вскоре пропустили обидный гол после двойного рикошета. Сегодня оба мяча в наши ворота были забиты при странных обстоятельствах в моментах, когда нам просто не повезло. Матч проходил в равной борьбе, в которой могла победить как одна, так и другая сторона, однако на этот раз удача оказалась на стороне "Арсенала". В то же время нам следует отдать должное команде Арсена Венгера, которая сумела добиться своей цели и выйти в финальный матч турнира.

    Травма Виллиана стала одним из ключевых моментов матча, поскольку у нас было не так много возможностей заменить его. Мората сегодня не смог сыграть, и поэтому решение выпустить на поле Росса Баркли было в какой-то мере вынужденным.

    Росс действительно сильный игрок с отличными перспективами, который очень важен для "Челси", однако ему требуется время на адаптацию к нашему футболу. Ему необходимо много работать, но при этом я доволен его сегодняшним выступлением. Я ценю самоотдачу своих игроков, которые сегодня выложились на 120% в стремлении выйти в финал.

    В нынешнем сезоне каждый из нас отдает все силы для команды, и с завтрашнего дня мы продолжаем работать дальше. Все мы, как и наши болельщики, разочарованы результатом, но это футбол, и мы должны продолжать двигаться дальше вместе», — приводит слова специалиста пресс-служба «синих».

    Все переменится – надо надеяться«Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Кубка Футбольной лиги Англии 24 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    •
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
  • 25/01
    • «Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка лиги
  • 24/01
    • «Манчестер Cити» вышел в финал Кубка лиги
  • 22/01
    • Венгер: Это последний «большой» контракт Санчеса
  • 22/01
    • «МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна
  • 21/01
    • Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»
  • 20/01
    • «Челси» забил «Брайтону» четыре безответных мяча
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера
    Подробный разбор
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    •
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
  • Опустили на землю. «Ливерпуль» проиграл «Суонси»
  • Сенсационное поражение «Ливерпуля» на «Либерти» — в обзоре СМИ
    •
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Кураж на «Камп Ноу»
  • Прогнозы и ставки на футбол 25 января
  • 5,47
    •
  • Сумеет ли «Флорида» продлить серию поражений «Вашингтона»?
  • «Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
  • 2,30
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:58
    • На матч «Спартак» — «Атлетик» открылась свободная продажа билетов
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    • 13:47
  • 13:40
    • Максимович прибыл на медосмотр в «Спартак»
  • 13:08
    • «Атлетико» хочет 20 млн евро за Гайтана
  • 12:43
    • Безуглов: Сильно сомневаюсь, что Джикия успеет восстановиться к ЧМ-2018
  • «Отважные» рвутся в бой
  • «Ньюпорт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
    • 2,09Послезавтра в 20:30
  • 11:35
    • Семак: Никто не любит сборы
  • 11:10
    • «СКА-Хабаровск» планирует приобрести 3-4 опытных футболиста
  • 11:00
    • Бердыев взял на второй сбор «Рубина» 23 футболиста
  • 10:28
    • Смольников вернулся в общую группу «Зенита», три игрока работали индивидуально
  • 09:16
    • Щербаков полетел на второй сбор «Спартака» вместо Джикии
  • 08:29
    • Сборная Австралии определилась с новым тренером
  • 08:17
    • Зидан: Это худшая ночь в моей карьере
  • 07:44
    • Худшая команда ФНЛ усилилась Ребко и Кузнецовым
  • 07:30
    • СМИ: «Спартаку» нужен полузащитник «Торино»
  • 07:07
    • Муса уйдет в аренду в ЦСКА, сообщил агент
  • 01:57
    • «Лион» выбил «Монако» из Кубка Франции
  • 01:49
    • «Сампдория» упустила победу над «Ромой»
  • 01:31
    • «Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании
  • 01:22
    • «Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка лиги
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус