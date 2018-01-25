Конте: Нам следует отдать должное команде Арсена Венгера

Главный тренер «Челси»подвел итоги полуфинального матча Кубка английской лиги с «Арсеналом» (1:2).

«Мы крайне разочарованы, поскольку на этой стадии финал уже совсем близок. Мы хорошо провели текущий розыгрыш этого турнира и стремились дойти до решающего матча на "Уэмбли".

Мы мощно начали игру, быстро открыли счет, однако вскоре пропустили обидный гол после двойного рикошета. Сегодня оба мяча в наши ворота были забиты при странных обстоятельствах в моментах, когда нам просто не повезло. Матч проходил в равной борьбе, в которой могла победить как одна, так и другая сторона, однако на этот раз удача оказалась на стороне "Арсенала". В то же время нам следует отдать должное команде Арсена Венгера, которая сумела добиться своей цели и выйти в финальный матч турнира.

Травма Виллиана стала одним из ключевых моментов матча, поскольку у нас было не так много возможностей заменить его. Мората сегодня не смог сыграть, и поэтому решение выпустить на поле Росса Баркли было в какой-то мере вынужденным.

Росс действительно сильный игрок с отличными перспективами, который очень важен для "Челси", однако ему требуется время на адаптацию к нашему футболу. Ему необходимо много работать, но при этом я доволен его сегодняшним выступлением. Я ценю самоотдачу своих игроков, которые сегодня выложились на 120% в стремлении выйти в финал.

В нынешнем сезоне каждый из нас отдает все силы для команды, и с завтрашнего дня мы продолжаем работать дальше. Все мы, как и наши болельщики, разочарованы результатом, но это футбол, и мы должны продолжать двигаться дальше вместе», — приводит слова специалиста пресс-служба «синих».