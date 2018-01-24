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    Кришито не отказывался продлевать контракт с «Зенитом»

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    Доменико Кришито
    На фото:Доменико Кришито
    Защитник «Зенита» Доменико Кришито не отказывался продлевать контракт с «сине-бело-голубыми», заявил агент игрока Андреа Д'Амико.

    «Кришито не отказывался от продления контракта с "Зенитом", чтобы перейти в "Дженоа". Я вернулся из расположения клуба в Дубае, мы обсуждали ситуацию с руководством клуба. Соглашение может быть пролонгировано, есть серьезное предложение от клуба. В настоящее время игрок оценивает его, чтобы принять решение.

    Есть и другие предложения, его контракт действует еще полгода, поэтому мы можем вести переговоры с другими клубами», — цитирует агента Calciomercato.

    Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»

    Ранее сообщалось, что 31-летний итальянец заинтересован в том, чтобы вернуться в «Дженоа».

    Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года, его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне итальянец отыграл все 20 матчей в чемпионате России и забил три мяча.

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