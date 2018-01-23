Тульский «Арсенал» и «Теннис Боруссия» сыграли вничью

Следующий контрольный матч на сборе в Турции «Арсенал» проведёт 27 января с азербайджанской «Габалой».

В составе российской команды точными ударами отметились Эванс Кангва и Игорь Горбатенко .

Тульскийв товарищеском матче с берлинским клубомсыграл вничью со счетом 2:2.

«Локомотив» — ЦСКА София. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января

Третий матч «красно-зелёных» «Локомотив» — ЦСКА София. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января

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