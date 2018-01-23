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    Тульский «Арсенал» и «Теннис Боруссия» сыграли вничью

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    «Арсенал»
    На фото:«Арсенал»
    Тульский «Арсенал» в товарищеском матче с берлинским клубом «Теннис Боруссия» сыграл вничью со счетом 2:2.

    В составе российской команды точными ударами отметились Эванс Кангва и Игорь Горбатенко.

    Следующий контрольный матч на сборе в Турции «Арсенал» проведёт 27 января с азербайджанской «Габалой».

    Товарищеский матч
    «Арсенал» Тула — «Теннис Боруссия» — 2:2 (1:0)
    Голы: Кангва, 39 (1:0). Тиагу Рокенбах, 58 (1:1). Хас, 59 (1:2). Горбатенко, 74 (2:2). «Арсенал ": Обухов (Желнин, 46), Григалава (Денисов, 46), Хагуш (Сунзу, 46), Беляев (Ярмолицкий, 46), Альварес (Горбатенко, 46), Максимов (Ткачев, 46), Берхамов (Александров, 46), Чаушич (Ивакин, 46), Сикоев (Мингазов, 46), Расич (Шевченко, 46), Кангва (Джорджевич, 46).Предупреждения: Чаушич, 24. Альварес, 32.
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