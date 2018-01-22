ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гол Заболотного помог «Зениту» разгромить «Копенгаген»

    Товарищеские матчи Зенит Копенгаген РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Питерский «Зенит» одержал крупную победу над датским «Копенгагеном» (5:0) в первом контрольном матче на тренировочных сборах в ОАЭ.

    Сине-бело-голубые провели два тайма в разных составах. В первой половине встречи дубль на счету Андрея Панюкова, еще один — в активе новичка команды Антона Заболотного.

    После перерыва забивали Матиас Краневиттер и Александр Кокорин.

    Товарищеский матч
    «Зенит» — «Копенгаген» — 5:0 (3:0)
    Голы: Панюков, 17 (1:0). Заболотный, 27 (2:0). Панюков, 34 (3:0). Краневиттер, 62 (4:0). Кокорин, 86 (5:0).Состав «Зенита» в первом тайме: Лунев, Богаев, Каккоев, Скроботов, Жирков, Капленко, Ерохин, Плетнев, Панюков, Заболотный, Полоз.Состав «Зенита» во втором тайме: Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Дриусси, Кокорин.
    Смогут ли «железнодорожники» обыграть китайцев?«Локомотив» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
  • Обсудить
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • 23/01
    • «Спартак» отказался от покупки Вериссимо
  • 22/01
    • ЦСКА ушел от поражения в матче с «Хорсенсом»
  • 22/01
    • Агент: Оздоева хочет взять «Локомотив»
  • 22/01
    • Петкович: Каррера разбирает не только мои ошибки, но и всей команды
  • 22/01
    • «Ботафого» потребует у «Спартака» 6 миллионов евро за защитника
  • 22/01
    • СМИ: Максимович перейдет в «Спартак» на этой неделе
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы
    Подробный разбор
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • Что «Реал» сделает с Зиданом
  • Останется ли Зизу во главе мадридской команды?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Клопп победит на «Либерти»
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 января
  • 5,33
    •
  • «Даллас» намерен продлить серию побед в матче с «Флоридой»
  • «Даллас» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 января
  • 2,06
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:39
    • «Спартак» отказался от покупки Вериссимо
  • АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро
  • Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги
    • 01:32
  • Примера. «Реал» растоптал «Депортиво», «Барселона» разгромила «Бетис»
  • Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры
    • 01:32
  • 01:15
    • «Эйбар» поделил очки с «Малагой»
  • 00:57
    • «Ливерпуль» на выезде проиграл худшей команде АПЛ
  • 00:41
    • Гол Косты принес «Ювентусу» победу над «Дженоа»
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    • 00:36
  • 21:20
    • «МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна
  • Парижане сорвут злость на «Генгаме»
  • «ПСЖ» — «Генгам». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 24 января
    • 1,73Завтра в 20:30
  • 19:02
    • «Гамбург» объявил имя нового главного тренера
  • 18:08
    • «Краснодар» одержал победу над ташкентским «Локомотивом»
  • 16:54
    • ЦСКА ушел от поражения в матче с «Хорсенсом»
  • 14:35
    • Российский тренер уволен из сборной Казахстана
  • 14:18
    • УЕФА подготовил для Быстрова новую бронзовую медаль Евро-2008
  • 14:06
    • СМИ: Максимович перейдет в «Спартак» на этой неделе
  • «Реал» нащупывает путь к выходу из кризиса
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Депортиво»
    • Вчера в 14:03
  • 13:50
    • «Спартак» потерпел поражение от «Астаны»
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    • Вчера в 13:43
  • 13:33
    • «Атлетик» продлил контракт с голкипером
  • 12:53
    • Бистрович заявил о хорошем приеме в ЦСКА
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус