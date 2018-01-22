Гол Заболотного помог «Зениту» разгромить «Копенгаген»

Сине-бело-голубые провели два тайма в разных составах. В первой половине встречи дубль на счету Андрея Панюкова, еще один — в активе новичка команды Антона Заболотного.
После перерыва забивали Матиас Краневиттер и Александр Кокорин.
Товарищеский матч
«Зенит» — «Копенгаген» — 5:0 (3:0)
Голы: Панюков, 17 (1:0). Заболотный, 27 (2:0). Панюков, 34 (3:0). Краневиттер, 62 (4:0). Кокорин, 86 (5:0).Состав «Зенита» в первом тайме: Лунев, Богаев, Каккоев, Скроботов, Жирков, Капленко, Ерохин, Плетнев, Панюков, Заболотный, Полоз.Состав «Зенита» во втором тайме: Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Дриусси, Кокорин.