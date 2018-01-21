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    Константин Рауш стал игроком московского «Динамо»

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    Константин Рауш
    На фото:Константин Рауш
    Защитник Константин Рауш перешел из «Кельна» в московское «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Детали контракта с 27-летним игроком не разглашаются.

    «Константин родился в России, в селе Кожевниково Томской области, однако когда ему было 6 лет, его семья эмигрировала в Германию. Там Рауш и сделал свои первые шаги в футболе. Сперва академия "Лахендорф", затем "Нинхаген", после чего "Ганновер". С последнего и началась профессиональная карьера Константина. Он выступал за "Штуттгарт", "Дармштадт" и "Кёльн".

    Играл за молодёжную сборную Германии, но, по его словам, готов был играть и за сборную России в случае приглашения. Которое и получил в августе прошлого года. После того как ФИФА дала официальное разрешение Раушу играть за сборную России, Константин дебютировал в составе россиян в октябре 2017 года. Всего на счету новичка "Динамо" к настоящему моменту 4 матча за национальную команду нашей страны», — говорится на официальном сайте бело-голубых.

    Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Рауша 1,5 миллиона евро. Защитник решил перебраться в РФПЛ, чтобы повысить свои шансы попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.

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