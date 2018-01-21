Дубль Кессье принес «Милану» победу над «Кальяри»

В матче 21-го тура итальянской Серии Апотерпел домашнее поражение от— 1:2.

Счет в матче открыли на 8-й минуте хозяева — отличился полузащитник Николо Барелла.

На 36-й минуте ивуарийский хавбек «Милана» Франк Кессье сравнял счет, реализовав пенальти. А на 42-й минуте он оформил дубль и вывел «россонери» вперед.

На 80-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Рикардо Родригес, но на 88-й минуте составы уравнялись — за вторую карточку был удален Николо Барелла.

После этого матча «Милан» с 31 очком на 7-м месте, а «Кальяри» на 16-м месте — 20 очков.