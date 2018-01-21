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    Дубль Кессье принес «Милану» победу над «Кальяри»

    Серия A Футбол Италии Кальяри Милан Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 21-го тура итальянской Серии А «Кальяри» потерпел домашнее поражение от «Милана» — 1:2.

    Счет в матче открыли на 8-й минуте хозяева — отличился полузащитник Николо Барелла.

    На 36-й минуте ивуарийский хавбек «Милана» Франк Кессье сравнял счет, реализовав пенальти. А на 42-й минуте он оформил дубль и вывел «россонери» вперед.

    На 80-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Рикардо Родригес, но на 88-й минуте составы уравнялись — за вторую карточку был удален Николо Барелла.

    После этого матча «Милан» с 31 очком на 7-м месте, а «Кальяри» на 16-м месте — 20 очков.

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