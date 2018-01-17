«Спартак» в эпицентре скандала

Хроника событий

В «Спартаке» на зимних сборах в ОАЭ каждый день один игрок ведет клубный твиттер и развлекает болельщиков как может. 13 января настала очередь защитника Георгия Джикия, знатного шутника и балагура.

Игрок опубликовал видео бразильцев Фернандо, Педро Роши и Луиса Адриано, которые держат боковую «планку» на тренировке под палящим солнцем, добавив веселым тоном: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Хе-хе-хе-хе. Вот она, шоколадка». Джикия обратился к Луису Адриано, бразильский форвард в ответ показал пальцами «жест Роналдиньо» и широко улыбался.

Но соцсети живут по своим законам, видео сразу же привлекло внимание и вызвало негативную реакцию, а вскоре вышло уже на общеевропейский уровень — прошло каких-то пару часов, как история появилась в Mirror, Independent, BBC и других британских СМИ. Еще через час – в юмористическом твиттере Football Funnys.

Этот пост от официального твиттера «Спартака» лишь подчеркивает предрассудки относительно чернокожих людей в России. Это еще одно напоминание за несколько месяцев до чемпионата мира, что России – и всему футбольному миру – предстоит проделать огромную работу по искоренению всех форм расизма. Движение по борьбе с расизмом Kick It Out

Пиара Пауар Глава правозащитной организации FARE Расизм – одна из самых больших проблем России, которая в этом году принимает чемпионат мира. Подобные комментарии говорят об отношении некоторых людей в стране к меньшинствам. Неправильно, что один из самых больших клубов России толерантно относится и даже восхваляет подобные вещи. «Спартак» уже наказывали за антиисламские кричалки, но очевидно, что посыл не дошел до игроков и менеджмента клуба.

В то время как отдельные альтернативно одаренные футбольные журналисты требовали , чтобы руководство «Спартака» не прогибалось и «потроллило англичан», разум все же победил.

Твит не сразу, но был удален, клуб принес извинения, но волна уже пошла. Сложно винить в ней только Джикию, по инсайдерской информации, все твиты игроков заверяются главой пресс-службы красно-белых Леонидом Трахтенбергом. В том числе и поэтому клуб затянул с удалением видео.

Учитывая, что это не первый серьезный прокол Трахтенберга, остается надеяться, что пресс-службу клуба ждет обновление.

«Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил Пресс-служба «Спартака»

Председатель совета директоров «Спартака»был еще более лаконичен: «Что тут сказать, очевидная глупость».

Вскоре дело приняло официальный поворот. ФИФА распространила заявление:

ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в твиттере московского «Спартака». Как многократно говорилось ранее, любая форма дискриминации в пределах поля и вне его неприемлема, такому нет места в футболе. Что касается рассмотрения этого случая – это попадает в сферу ответственности национальной структуры (РФС). Просим обратить внимание, что на собрании в мае 2017 года совет ФИФА подчеркивал, что ассоциации-члены и судьи должны быть готовы применять жесткие принципы, имея дело с инцидентами расистского характера. Кроме того, стоит также отметить, что начиная с Кубка конфедераций-2017 ФИФА ввела трехступенчатую процедуру для рассмотрения происшествий, связанных с дискриминацией, а также стала задействовать антидискриминационных наблюдателей на всех матчах в рамках официальных турниров. Пресс-служба ФИФА

взяли под козырек.

Алексей Смертин Офицер РФС по борьбе с дискриминацией «Спартак» в своем твите явно не хотел никого обидеть или задеть. Уверен, игроки «Спартака» дружат между собой. Прежде чем что-то публиковать, всегда нужно подумать, а не оскорбит ли это кого-то. Так что этот пост получил дискриминационный характер скорее от незнания. А то, что это случилось на официальном канале «Спартака», – упущение пресс-службы. Но, думаю, больше такого не повторится и данная ситуация станет полезным уроком для клуба

Глава комитета РФС по этикерассказал, что орган рассмотрит ситуацию с твитом защитника «Спартака» Георгия Джикии про «шоколадок» 25 января.

Если вспоминать былые дела, связанные с расизмом, то в свое время тренер «Ростова» Игорь Гамула получил пять матчей дисквалификации за то, что неудачно пошутил в адрес темнокожих игроков. Неясно, насколько серьезным будет наказание Джикии.

Проблема воспитания

Проблема с отношением к расизму в России, да и на постсоветском пространстве в целом связана во многом с тем, как эта тема преподносилась подрастающим поколениям в СССР.

С детства все твердо заучивали миф про «интернационал и дружбу братских народов» в СССР, которым противопоставлялись американцы , которые расисты — потому что они... сами знаете что делают и кого вешают. А у нас «этих негров-то и нету».

СССР распался, дети выросли, у них появились свои дети, которые уже тоже выросли. но миф о том, что расизм — исключительно проблема США и Европы передавался из поколения в поколение. Мы с детства учились тому, что мы не расисты. И научились. Теперь, когда нас ловят за руку на высказываниях и поступках более, чем сомнительных, мы удивленно округляем глаза: «Кто расисты? Мы? Конечно же нет!».

Так же, как это делала в свое время олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, в своем твиттере размещавшая фотоколлажи с семьей чернокожего президента США Барака Обамы, которому протягивают бананы. Ничего расистского и предосудительного экс-чемпионка в этом не увидела, хотя позже фото удалила, да еще и сослалась на то, что его разместили хакеры.

По той же причине дорогие соотечественники недоумевают: «Почему это я не могу называть негра негром, меня так в школе учили?». Для начала — времена меняются, как и понятия о том, что допустимо, а что нет. Когда-то и слова «жид» по отношению к евреям было литературной нормой, но те времена остались давно позади и ни у кого нет сомнений в антисемитском посыле использующего такие слова человека.

Чтобы понять, почему не стоит использовать это слово, до степени смешение похожее на оскорбление, использовавшееся плантаторами к рабам, достаточно послушать тех, кому оно адресуется. И понять, что это довольно нетрудно — не использовать в адрес большой группы людей слова и обозначения, оскорбляющие и обижающие их. Это не бином Ньютона, ей-богу.

«Он же не обиделся»

Еще одно широко распространенное оправдание звучит так: «Это была дружеская шутка, на которую ее объект не обиделся».

После скандала с «шоколадками» чернокожие бразильцы «Спартака» даже записали видео в котором рассказывают, о том что в «Спартаке» расизма нет, все они как одна большая семья, а шутника Джикию они просто обожают.

Спартаковские бразильцы: «Джикия — наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.

О том же говорил и комментатор Василий Уткин сразу после скандала:

Но правда в том, что виноват во всем Промес. Его достаточно давно в команде называют «чоколате». Не все. Свои. Промес делает вид, что сердится. Иногда в ритме неплохого рэпа. Потом все обнимаются и улыбаются широкой глушаковской улыбкой. Все нормально. Семейная подначка. Василий Уткин

Но вопрос ведь не в том, обиделись ли чернокожие игроки «Спартака» на эту шутку или нет. Нет никаких сомнений, чтоне хотел никого обидеть и не вкладывал, на его взгляд, никакого расистского подтекста. Но против его воли, подтекст такой в ней есть, и уже неважно, обиделись лиили нет.

Во-первых, один человек не может говорить за целую общность людей, даже если он действительно не оскорблен (это выяснится только после того, когда бразильцы покинут «Спартак» — сейчас они связаны с клубом контрактами, да и про то, что им дальше существовать в коллективе забывать не надо).

Конкретный человек может относиться к любым шуткам в свой адрес как угодно, но это не значит что они будут приемлемы для всех представителей общности.

Кто-то может пропускать мимо ушей или даже поддерживать гомофобные и сексистские шутки «Не принимая на свой счет» и «Не обижаясь», но это не значит, что они являются допустимыми.

В конце концов, существует женская мизогиния, внутренняя гомофобия у ЛГБТ, антисемитизм у евреев и тому подобные феномены. В стране, в которой глава конституционного суда с высоких трибун рассказывает о радостях крепостного права, это вряд ли кого-то должно удивлять.

Во-вторых, даже если это была дружеская шутка, которая никого не обидела, она не прозвучала в приватной обстановке, а была выложена в сеть, причем даже не в личный аккаунт игрока, а в клубный, сразу переводя ситуацию на новый качественный уровень.

Даже если вы со своим другом при встрече задорно приветствуете друг друга в штуку словами «Привет, кретин!», и весело смеетесь, вы вряд ли будете рады, если так к вам обратится кто-то незнакомый или даже неприятный.

Довольно очевидно, что игроки команды являются для болельщиков, особенно молодых — ролевыми моделями, кумирами и объектами для подражания, так что шуточки Джикии неизбежно расползутся по лексикону фанатов красно-белых.

Тех самых фанатов, что кричали Веллитону — «Обезьяна, убирайся домой», растягивали на трибунах баннеры со свастиками и поздравляли с днем рожденья дедушку Гитлера, по-обезьяньи «ухали» в адрес чернокожего хавбека «Ливерпуля» Садио Мане в недавнем лигочемпионском матче. Вряд ли все из них будут «шутить» с теми же дружелюбными намерениями, что и Джикия.

Мировой тренд

Расизм остается проблемой не только в России, и не только в спорте, а в такие скандалы влипает не только Джикия. Форвард сборной Франции Антуан Гризманн в свое время подставился, когда вырядился баскетболистом на ретро-вечеринку, но при этом покрасил лицо и руки коричневой краской.

За это нападающий «Атлетико» отхватил свою порцию обвинений в расизме, поскольку у американцев богатый опыт дискриминации африканцев, и там все знают – раньше чернокожих карикатурно представляли белые актеры, вымазывая лица в черный цвет и накладывая губы-вареники — так называемый «блэкфейс», с тех пор считающийся оскорбительным.

Самый свежий скандал — компания по производству одежды Н&М умудрилась выпустить кофту с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях». И надпись так себе, и рекламировал ее… чернокожий ребенок. Все это вызвало нешуточный скандал в мировых СМИ и соцсетях и даже небольшие волнения и погромы в ЮАР.

В Англии «Ньюкасл» в настоящее время проводит расследование дела, связанного с обвинениями в расизме главного тренера молодежной команды (U-23) Питера Бирдсли по отношению к собственным игрокам.

В Лондоне Футбольная ассоциация Англии начала расследование после того, как три бывших игрока молодежной команды «Челси» подали судебные иски против клуба, в которых они признались, что темнокожие футболисты были подвержены ужасающему расизму и физическому воздействию со стороны своих же тренеров.

Можно радостно вскричать, что «сами они не без греха», но Футбольная ассоциация специально выделила 180 миллионов фунтов на борьбу с расизмом и сексизмом, в то время как замшелые старцы, сидящие в комитете РФС по этике раз за разом спускают дела о расизме на тормозах, а клубы даже не могут (да и не сильно пытаются) запретить доступ на трибуны любителям расистских речевок, баннеров и метателям бананов.

Вопрос репутации

«Спартак» уже не в первый раз в последнее время влипает в расистские скандалы. Раньше проблемы были локальными, в матчах внутреннего первенства. на которые в Европе не очень обращали внимания. То фанаты «Спартака» на расовой почве затравят защитника «Алании» Акеса Дакосты, то хавбека «Уфы» Эммануэля Фримпонга доведут «уханьем» до удаления за «жест Эффенберга», показанный трибунам.

Совсем недавно уже на европейском уровне два раза подряд отличилась молодежная команда.

В октябре 2017 года УЕФА провел расследование по поводу расистских выкриков и «уханья» фанатов красно-белых во время матча Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем». В итоге «Спартак» (U-19) был наказан за расизм в игрока «Ливерпуля» Бобби Адеканье частичным закрытием трибун в матче с «Марибором», а москвичей обязали разместить на стадионе баннер кампании #EqualGame.

В ответном матче с мерсисайдцами проблема вышла на новый уровень. Нападающий английской команды Райан Брюстер не только подвергся нападкам расистского характера со стороны фанатов красно-белых, но и сообщил главному арбитру матча Мухаммеду Аль-Хакиму о том, что один из соперников позволил себе высказывания расистского характера.

После игры Брюстер был очень рассержен, и партнерам по команде пришлось успокаивать его. Футболисты обеих команд (U-19) не стали пожимать друг другу руки, а тренер «Ливерпуля» Стивен Джеррард обратился к арбитру.

Как оказалось, соперником, оскорбившим темнокожего игрока был защитник «молодежки» «Спартака» Леонид Миронов. Российский игрок отрицает обвинения, утверждая, что не говорит по-английски, но будем честны — для того чтобы оскорбить кого-то, не нужно иметь больших знаний. Инцидент расследует УЕФА, Миронову грозит дисквалификация.

И вот на этом фоне всплывает злополучный твит Джикии с шутками про «шоколадки». Неудивительно, что реакция на него вышла чрезмерно острой. Проблема расизма в стране, которая через считанные месяцы примет чемпионат мира по футболу, не может не волновать общественность. Тем более, что, оставляя за скобками шутки Джикии, проблем с расизмом в российском футболе и обществе действительно хватает.

Нужно цивилизоваться

Московский «Спартак» за долгие годы без чемпионских титулов и вылетов из еврокубков на ранней стадии квалификации просто отвык от повышенного внимания к себе со стороны европейской прессы. Да и заметно отстал от общемировых трендов.

Первый парень на деревне наконец приехал в большой город, пошел в театр, а в антракте, выйдя в буфет, по привычке высморкался в занавеску. И недоумевает, почему это вызвало такой ажиотаж и неприятие.

Если красно-белые хотят стать клубом европейского уровня и не краснеть в Европе, кроме непосредственно игры в футбол, нужно подтягивать и этикет, избавляться от устаревших представлений о мире и шагать в ногу с прогрессом. Иначе нелепые скандалы будут повторяться и впредь.