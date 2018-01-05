Защитник «Олимпиакоса» может перейти в «Локомотив»

Защитникблизок к уходу из «Олимпиакоса», информирует SDNA.

Хорватский футболист начал поиски нового места работы после того, как так и не смог заслужить доверие главного тренера греческой команды.

Одним из претендентов на Милича считается московский «Локомотив», который заинтересован в подписании 28-летнего футболиста.

Хорват в течение двух лет выступал в России, защищая цвета «Ростова». С ростовчанами ему удалось выиграть Кубок России в сезоне 2013/14.

Защитник «Локомотива» может продолжить карьеру во Франции

Милич перешел в «Олимпиакос» летом 2017 года из «Фиорентины» за 1,5 миллиона евро, но в составе новой команды успел провести всего четыре матча.