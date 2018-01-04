«Фенербахче» предложил «Зениту» два миллиона евро за Кришито

«Фенербахче» предложил «Зениту» 2 миллиона евро за защитника, утверждает Fanatik.

Самому итальянцу предложено трехлетнее соглашение с зарплатой 2,5 миллиона евро.

Российский клуб отклонил предложение и требует за итальянца 3 миллиона. Отмечается, что переговоры будут продолжаться.

Ранее сообщалось об интересе к 31-летнему итальянцу со стороны «Галатасарая», однако «львы» предложили за игрока 1 миллион евро.

Контракт Кришито с «Зенитом» действует до конца сезона-2017/18. В текущем сезоне Доменико принял участие в 28 официальных матчах за «Зенит», забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.