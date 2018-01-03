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    Голы Льоренте и Алли принесли «Тоттенхэму» победу над «Суонси»

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    Футболисты «Тоттенхэма»
    На фото:Футболисты «Тоттенхэма»
    «Тоттенхэм» одержал победу над «Суонси» в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Либерти», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Первый гол «шпоры» забили на 12-й минуте – Кристиан Эриксен выполнил навес, а Фернандо Льоренте нанес точный удар головой.

    Победную точку на 89-й минуте поставил Деле Алли, который после передачи Гарри Кейна реализовал выход один на один с вратарем, которого пробил со второй попытки.

    В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает пятое место (40 очков), а «Суонси» — 20-е (16 очков).

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Суонси» — «Тоттенхэм» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – 12 Льоренте, 0:2 – 89 Алли.«Суонси»: Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Дайер (Макберни, 71), Саншеш, Кэрролл (Раутледж, 78), Клукас, Ранхель (Нарсинх, 53), Айю.«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес (Ваньяма, 59), Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела (Сиссоко, 77), Алли, Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин, Льоренте (Кейн, 68).Предупреждения: Ольссон (10), Санчес (31), Ламела (64), ван дер Хорн (79).
    «Саутгемптон» на своем поле потерпел поражение от «Кристал Пэлас» — 1:2.

    «Святые» вышли вперед на 17-й минуте, когда точный удар нанес Шейн Лонг.

    «Стекольщики» ответили точными ударами Джеймса Макартура и Луки Миливоевича на 69-й и 80-й минутах соответственно.

    «Саутгемптон» занимает 16-е место в турнирной таблице (20 очков), а «Кристал Пэлас» — 14-е (22 очка).

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (1:0)
    Голы: 1:0 – 17 Лонг, 1:1 – 69 Макартур, 1:2 – 80 Миливоевич.«Саутгемптон»: Маккарти, Йосида, Стивенс, Бертран, Пье, Ромеу, Хейбьерг (Габбьядини, 75), Тадич (Редмонд, 79), Уорд-Проуз (Дэвис, 70), Буфаль, Лонг.«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Келли, Макартур, Миливоевич, Таунсенд, Кабай (ван Анхолт, 46), Заа, Шлупп (Сако, 64), Бентеке.Предупреждение: Фосу-Менса (57).
    «Вест Хэм» у себя дома победил «Вест Бромвич» со счетом 2:1.

    Джеймс Макклин на 30-й минуте принес «дроздам» минимальный перевес. «Молотобойцы» отыгрались на 59-й минуте усилиями Энди Кэрролла. А незадолго до финального свистка Кэрролл оформил дубль, принеся своей команде три очка.

    В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 16-е место (21 очко), а «Вест Бромвич» — 19-е (16 очков).

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Вест Хэм» — «Вест Бромвич» — 2:1 (0:1)
    Голы: 0:1 – 30 Макклейн, 1:1 – 59 Кэрролл, 2:1 – 90+3 Кэрролл.«Вест Хэм»: Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл (Райс, 76), Масуаку (Эрнандес, 73), Лансини, Обианг (Нобл, 46), Арнаутович, Куяте, Сабалета, Кэрролл.«Вест Бромвич»: Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Якоб (Бэрри, 83), Крыховяк, Макклейн, Ливермор (Робсон-Кану, 64), Рондон, Родригес (Берк, 71).Предупреждения: Лансини (6), Масуаку (44), Кэрролл (61), Якоб (74).
    Удар на первый тайм«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января
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