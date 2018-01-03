Голы Льоренте и Алли принесли «Тоттенхэму» победу над «Суонси»

одержал победу надв выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Либерти», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол «шпоры» забили на 12-й минуте – Кристиан Эриксен выполнил навес, а Фернандо Льоренте нанес точный удар головой.

Победную точку на 89-й минуте поставил Деле Алли, который после передачи Гарри Кейна реализовал выход один на один с вратарем, которого пробил со второй попытки.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает пятое место (40 очков), а «Суонси» — 20-е (16 очков).

Чемпионат Англии. 22-й тур «Суонси» — «Тоттенхэм» — 0:2 (0:1) Голы: 0:1 – 12 Льоренте, 0:2 – 89 Алли.«Суонси»: Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Дайер (Макберни, 71), Саншеш, Кэрролл (Раутледж, 78), Клукас, Ранхель (Нарсинх, 53), Айю.«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес (Ваньяма, 59), Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела (Сиссоко, 77), Алли, Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин, Льоренте (Кейн, 68).Предупреждения: Ольссон (10), Санчес (31), Ламела (64), ван дер Хорн (79).

на своем поле потерпел поражение от— 1:2.

«Святые» вышли вперед на 17-й минуте, когда точный удар нанес Шейн Лонг.

«Стекольщики» ответили точными ударами Джеймса Макартура и Луки Миливоевича на 69-й и 80-й минутах соответственно.

«Саутгемптон» занимает 16-е место в турнирной таблице (20 очков), а «Кристал Пэлас» — 14-е (22 очка).

Чемпионат Англии. 22-й тур «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (1:0) Голы: 1:0 – 17 Лонг, 1:1 – 69 Макартур, 1:2 – 80 Миливоевич.«Саутгемптон»: Маккарти, Йосида, Стивенс, Бертран, Пье, Ромеу, Хейбьерг (Габбьядини, 75), Тадич (Редмонд, 79), Уорд-Проуз (Дэвис, 70), Буфаль, Лонг.«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Келли, Макартур, Миливоевич, Таунсенд, Кабай (ван Анхолт, 46), Заа, Шлупп (Сако, 64), Бентеке.Предупреждение: Фосу-Менса (57).

у себя дома победилсо счетом 2:1.

Джеймс Макклин на 30-й минуте принес «дроздам» минимальный перевес. «Молотобойцы» отыгрались на 59-й минуте усилиями Энди Кэрролла. А незадолго до финального свистка Кэрролл оформил дубль, принеся своей команде три очка.

В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 16-е место (21 очко), а «Вест Бромвич» — 19-е (16 очков).