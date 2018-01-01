«Ливерпуль» вырвал победу на «Терф Мур»

«Красные» вышли вперед на 61-й минуте — Мане отличился после отличного удара с линии штрафной.
«Вишни» восстановили статус-кво за минуту до конца основного времени — Тейлор с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воукс сбросил мяч к правой штанге на Гудмундссона, который в падении головой отправил мяч в ворота.
Победу «Ливерпулю» уже в компенсированное время принес Клаван, который поразил ворота ударом головой после скидки Ловрена.
«Ливерпуль» остался четвертым в турнирной таблице (44 очка), «Бернли» — на седьмой строке (34 очка).
Чемпионат Англии. 22-й тур
«Бернли» – «Ливерпуль» — 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – 61 Мане, 1:1 – 87 Гудмундссон, 1:2 – 90 Клаван.«Бернли»: Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 71), Гудмундссон, Арфилд (Уэллс, 86), Барнс.«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Гомес, Александер-Арнолд, Клаван, Вейналдум, Джан, Лаллана (Милнер, 86), Окслейд-Чемберлен (Матип, 90), Мане (Фирмино, 72), Соланке.