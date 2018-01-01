«Ливерпуль» вырвал победу на «Терф Мур»

уступилв матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на арене «Терф Мур» завершилась со счетом 1:2.

«Красные» вышли вперед на 61-й минуте — Мане отличился после отличного удара с линии штрафной.

«Вишни» восстановили статус-кво за минуту до конца основного времени — Тейлор с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воукс сбросил мяч к правой штанге на Гудмундссона, который в падении головой отправил мяч в ворота.

Победу «Ливерпулю» уже в компенсированное время принес Клаван, который поразил ворота ударом головой после скидки Ловрена.

«Ливерпуль» остался четвертым в турнирной таблице (44 очка), «Бернли» — на седьмой строке (34 очка).