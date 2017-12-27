Цены на авиабилеты в города ЧМ-2018 выросли в среднем на 230 процентов

Цены на авиаперелеты между городами, в которых пройдут игры ЧМ-2018, выросли в среднем на 230 процентов по сравнению с обычными днями, следует из исследования РБК . В нем проанализированы цены на самые дешевые из доступных на декабрь 2017 года билетов по всем маршрутам между городами, принимающими матчи чемпионата мира.

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Для мониторинга стоимости использовался сервис Google Flights, учитывалось минимальное по состоянию на 20 декабря предложение цены, попавшее в поисковик. Даты прилета и отлета выбирались исходя из предположения, что болельщик прибудет в город за день до матча и покинет его на следующий день после игры. Расчеты учитывают еще два условия: пассажиру не придется делать больше одной пересадки, а общее время в пути не превысит 10 часов. Для сравнения взяты минимальные цены билеты на перелеты по тем же маршрутам за две недели до проведения матчей ЧМ и через две недели после.

Как показывают подсчеты, сильнее всего подорожали перелеты в Волгоград. К примеру, если в начале лета из Москвы сюда можно будет слетать в среднем за 6,3 тысячи руб., то в дни проведения ЧМ цена возрастает до 30-40 тысяч. Рост цен на билеты по сравнению с другими ценами сезона заметен именно перед днями матчей.

Выросла стоимость перелета и по другим направлениям. Если летом, но в дни, когда чемпионат проводиться не будет, билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург стоят около 7,5 тысячи рублей, то в дни матчей – 20-40 тысяч рублей.

Представители авиакомпаний связывают такие скачки цен с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам. Аналитики указывают на то, что ситуация типична для праздничных дней, однако вариация цены в 5-10 раз в рамках экономтарифа может привлечь внимание регулятора.