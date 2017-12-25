«Зенит» поздравил с днем рождения 95-летнюю болельщицу

поздравил с днем рождения одну из старейших болельщиц клуба. 95-летие отметила. Навестили именинницу игроки, сообщает официальный Инстаграм клуба.

«Болею я уже очень давно, ведь футбол — моя страсть. Стараюсь не пропускать ни одного матча и очень расстраиваюсь, даже когда "Зенит" играет вничью, но когда побеждают — настроение отличное! Мне не нужно никакого кино, никаких мелодрам, но матчи посмотреть — это обязательно! Конечно, основных игроков знаю в лицо. Любимые футболисты — Кокорин, Шатов, Дзюба, Кришито. А ещё очень нравился Халк, им я просто восхищалась!» — цитирует болельщицу пресс-служба «Зенита».

Футболисты передали Августе Александровне самые теплые пожелания от всех игроков и сотрудников клуба и пригласили на ближайший домашний матч на стадионе «Санкт-Петербург» против «Селтика», который состоится 22 февраля.