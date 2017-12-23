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    АПЛ. «МанСити» разгромил «Борнмут», «МЮ» упустил победу над «Лестером», «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем»

    Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

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    «Арсенал» — «Ливерпуль»
    «Арсенал» — «Ливерпуль»
    uefa.com
    С 22 по 23 декабря в английской Премьер-лиге пройдут матчи 19-го тура. Центральным событием стала встреча «Арсенала» и «Ливерпуля» на «Эмирейтс».

    «Арсенал» – «Ливерпуль» 3:3

    Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    Гости открыли счет на 26-й минуте — отличился Филиппе Коутиньо, а на 52-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество мерсисайдцев.

    «Канониры» отыгрались и вышли вперед, забив три мяча за пять минут — на 53-й минуте гол на свой счет записал Алексис Санчес, на 56-й минуте Гранит Джака сравнял счет, а на 58-й минуте Месут Озил вывел лондонцев вперед.

    Вновь счет сравнялся на 71-й минуте — дубль оформил Роберто Фирмино.

    После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 35 очков, а «Арсенал» на 5-м месте — 34 очка.

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Арсенал» – «Ливерпуль» – 3:3 (0:1)
    Голы: Филиппе Коутинью, 26 (0:1). Салах, 52 (0:2). Санчес, 53 (1:2). Джака, 56 (2:2). Езил, 58 (3:2). Роберту Фирмину, 71 (3:3).«Арсенал»: Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтланд-Найлс, Ивоби (Уэлбек, 78), Джака, Уилшир, Езил, Санчес (Уолкотт, 89), Ляказетт.«Ливерпуль»: Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 13), Эмре Джан, Филиппе Коутинью (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Вайналдум, 80), Салах, Роберту Фирмину.Предупреждение: Ивоби, 58.

    «Эвертон» – «Челси» 0:0

    «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:0.

    «Синие» владели подавляющим преимуществом, нанесли больше 20 ударов по воротам Джордана Пикфорда, но пробить его не смогли.

    В турнирной таблице «Челси» занимает третье место (39 очков), а «Эвертон» — девятое (26 очеов).

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Эвертон» — «Челси» — 0:0 (0:0)
    «Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мартина, Кенни, Джагелка, Гуйе (Банингиме, 51), Шнайдерлин, Дэвис (Уильямс, 46), Леннон (Сандро Рамирес, 46), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин.«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 81), Азар, Канте, Виллиан (Батшуайи, 71), Бакайоко, Педро (Фабрегас, 63), Алонсо.Предупреждения: Кэлверт-Льюин (10), Мартина (21), Кин (57).

    «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Уотфорд» 1:0

    В домашнем матче 19-го тура «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 64-й минуте забил немецкий хавбек хозяев Паскаль Гросс.

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Брайтон & Хоув» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0)
    Гол: Гросс, 64.«Брайтон»: Райан, Голдсон, Зуттнер, Сальтор, Данк, Стивенс, Проппер, Гросс (Кайяль, 83), Кнокерт, Марч (Искьердо, 90), Хемед (Мюррей, 87). «Уотфорд»: Гомес, Предль, Холебас, Янмат, Кабаселе, Клеверли, Уотсон (Капу, 74), Перейра (Синклэйр, 71), Каррильо, Ришарлисон, Грэй (Окака Чука, 78).

    «Манчестер Сити» – «Борнмут» 4:0

    В матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Борнмут» со счётом 4:0.

    В первом тайме Серхио Агуэро открыл счёт на 27-й, а на 53-й минуте аргентинец ассистировал Рахиму Стерлингу.

    На 79-й минуте Агуэро оформил дубль, а ещё один мяч забил на 85-й минуте вышедший на замену защитник Данило.

    Данная победа стала для «Сити» 17-й подряд в чемпионате Англии. Напомним, что в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы не проиграли ни одной встречи.

    «Вишни» же не могут выиграть на протяжении семи последних матчей. Это поражение стало для них третьим подряд в чемпионате Англии.

    После этого матча «Манчестер Сити» лидирует с 55 очками, а «Борнмут» с 16 очками на 18-м месте.

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Манчестер Сити» — «Борнмут» — 4:0 (1:0)
    Голы: Агуэро, 27 (1:0). Стерлинг, 53 (2:0). Агуэро, 79 (3:0). Данилу, 85 (4:0).«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф (Данилу, 81), Фернандинью, Сильва, Де Брейне (Гюндоган, 74), Стерлинг, Агуэро, Сане (Бернарду Силва, 67).«Борнмут»: Бегович, Смит, Симпсон (Муссе, 72), Аке, С.Кук, Фрэйзер, Станислас (Пью, 12), Сермен, Гослинг, Айб, Уилсон (Афобе, 72).Предупреждение: Смит, 63.

    «Саутгемптон» – «Хаддерсфилд Таун» 1:1

    В домашнем матче 19-го тура АПЛ «Саутгемптон» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» — 1:1.

    На гол форварда хозяев Чарли Остина в первом тайме, гости ответили голом бельгийского нападающего Лорана Депуатра после перерыва.

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Саутгемптон» — «Хаддерсфилд» — 1:1 (1:0)
    Голы: Остин, 24 (1:0). Депуатр, 64 (1:1). «Саутгемптон»: Форстер, Йосида, Таргетт, Стивенс, Худт, Дэвис (Хейбьерг, 72), Лемина, Тадич (Буфаль, 72), Уорд-Проуз, Редмонд, Остин (Габбьядини, 79). «Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай (Смит, 61), Шиндлер, Муй, Уильямс, Инс, ван Ла Парра (Лолли, 61), Депуатр (Мунье, 82), Кванер. Предупреждения: Худт (54), Кванер (90), Редмонд (90).

    «Сток Сити» – «Вест Бромвич Альбион» 3:1

    «Вест Бромвич Альбион» на выезде уступил «Сток Сити» — 1:3.

    В составе «дроздов» гол забил бывший форвард «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломон Рондон, за «гончаров» отличились Джо Аллен, Эрик Шупо-Мотинг и Рамадан Собхи.

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Сток Сити» — «Вест Бромвич» — 3:1 (2:0)
    Голы: Аллен, 19 (1:0). Шупо-Мотинг, 45+2 (2:0). Рондон, 51 (2:1). Собхи, 90+5 (3:1). «Сток Сити»: Батленд, Шоукросс, Виммер, Эдвардс, Зума, Флетчер (Диуф, 67), Аллен, Шакири (Собхи, 79), Кэмерон, Крауч, Шупо-Мотинг.«Вест Бромвич»: Фостер, Хегази, Гиббс (Берк, 81), Ньом, Эванс, Бэрри, Ливермор, Макклейн (Шадли, 46; Родригес, 61), Брант, Робсон-Кану, Рондон.Предупреждение: Собхи (90).

    «Суонси Сити» – «Кристал Пэлас» 1:1

    В домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии «Суонси» поделил очки с «Кристал Пэлас» — 1:1.

    Лондонцы открыли счет на 59-й минуте, когда сербский хавбек Лука Миливоевич реализовал пенальти. На 77-й минуте ганский форвард Джордан Айю сравнял счет.

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Суонси» — «Кристал Пэлас» — 1:1 (0:0)
    Голы: Миливоевич, 59 — с пенальти (0:1). Айю, 77 (1:1). «Суонси»: Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон (Ранхель, 80), Моусон, Клукас, Меса (Фултон, 89), Дайер, Кэрролл, Нарсинх (Айю, 66), Абрахам. «Кристал Пэлас»: Сперони, Дэнн, Томкинс, Келли, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд (ван Анхолт, 85), Миливоевич, Макартур, Кабай (Сако, 76), Шлупп. Предупреждения: Фернандес (32), Заа (34), Макартур (51), Миливоевич (62), Меса (85).

    «Вест Хэм Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед» 2:3

    Еще в одном матче отчетного тура «Ньюкасл Юнайтед» на выезде победил «Вест Хэм Юнайтед» — 3:2.

    Во втором тайме, при счете 1:2, ганский нападающий хозяев Андре Айю не реализовал пенальти.

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 2:3 (1:1)
    Голы: Арнаутович, 6 (1:0). Севе, 10 (1:1). Диаме, 53 (1:2). Атсу, 61 (1:3). Айю, 69 (2:3). Нереализованный пенальти: Айю, 56.«Вест Хэм»: Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид, Антонио (Кэрролл, 59), Куяте, Айю (Эрнандес, 79), Обианг, Арнаутович, Сабалета. «Ньюкасл»: Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Атсу (Мерфи, 90), Севе (Мбемба, 84), Диаме, Ритчи, Гэйл (Перес, 76), Хоселу. Предупреждения: Атсу (67), Куяте (77).

    «Бёрнли» – «Тоттенхэм Хотспур» 0:3

    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Бернли» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    «Шпоры» открыли счёт на 7-й минуте — Гарри Кейн реализовал пенальти. На 69-й минуте он записал на своей счет дубль, удвоив преимущество лондонцев.

    А на 79-й минуте нападающий «Тоттенхэма» установил окончательный результат, оформив хет-трик.

    После этого матча «Тоттенхэм» с 34 очками занимает пятое место, а «Бёрнли» с 32 очками располагается на седьмой строчке.

    По итогам этого матча Кейн повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год (36).

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Бернли» — «Тоттенхэм» — 0:3 (0:1)
    Голы: Кейн, 7 — с пенальти (0:1). Кейн, 69 (0:2). Кейн, 79 (0:3). «Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Лонг, Тэйлор, Дефур, Арфилд (Уэллс, 86), Корк, Хендрик (Воукс, 71), Вуд (Барнс, 35), Гвюдмундссон.«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Дайер (Ламела, 83), Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин (Дембеле, 78), Кейн.Предупреждения: Алли, 4. Сиссоко, 57. Дефур, 88.

    «Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» 2:2

    В матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

    Счет в матче на 29-й минуте открыл «Лестер». Грей со своей половины поля выполнил передачу на ход Марезу, Рияд у штрафной площади остановил мяч, дождался Варди и выполнил передачу в штрафную площадь на Джейми, который уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 40-й минуте «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче. Марсьяль с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Лингарда, Джесси сбросил мяч под удар Хуану Мате, который точно отправил его в угол ворот.

    На 63-й минуте Хуан Мата со стандарта классно пробил в дальний от Шмейхеля угол и не оставил голкиперу «лис» шансов на спасение, выведя «МЮ» вперед.

    На 74-й минуте «Лестер» остался в меньшинстве. Даниэль Амарти получил вторую жёлтую карточку.

    А в компенсированное время «Лестер» ушел от поражения. Олбрайтон выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, Смоллинг не смог выпрыгнуть, в итоге Гарри Магир оторвался от соперника и в касание отправил мяч в ворота.

    После этого матча «МЮ» с 42 очками на 2-м месте, а «Лестер» с 27 очками на 8-м месте.

    Чемпионат Англии. 16-й тур
    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (1:1)
    Голы: Варди, 27 (1:0). Мата, 40 (1:1). Мата, 60 (1:2). Магуайр, 90+4 (2:2).«Лестер»: Шмайхель, Симпсон (Амарти, 57), Морган, Магуайр, Фукс, Махрез, Иборра (Окадзаки, 67), Ндиди, Грэй (Чилвелл, 80), Олбрайтон, Варди.«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Джоунс, Смоллинг, Янг, Мата (Мхитарян, 83), Матич, Погба, Лингард (Эррера, 76), Марсьяль (Рэшфорд, 71), Лукаку.Предупреждения: Линделеф, 34. Матич, 47. Олбрайтон, 54. Амарти, 69. Махрез, 81.
    Stat10Data Удаление: Амарти (Л), 73.
    «Тоттенхэм» остудит пыл «Бернли»«Бернли» — «Тоттенхэм. Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги 23 декабря
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