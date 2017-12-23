АПЛ. «МанСити» разгромил «Борнмут», «МЮ» упустил победу над «Лестером», «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем»

«Арсенал» – «Ливерпуль» 3:3
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
Гости открыли счет на 26-й минуте — отличился Филиппе Коутиньо, а на 52-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество мерсисайдцев.
«Канониры» отыгрались и вышли вперед, забив три мяча за пять минут — на 53-й минуте гол на свой счет записал Алексис Санчес, на 56-й минуте Гранит Джака сравнял счет, а на 58-й минуте Месут Озил вывел лондонцев вперед.
Вновь счет сравнялся на 71-й минуте — дубль оформил Роберто Фирмино.
После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 35 очков, а «Арсенал» на 5-м месте — 34 очка.
«Эвертон» – «Челси» 0:0
«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:0.
«Синие» владели подавляющим преимуществом, нанесли больше 20 ударов по воротам Джордана Пикфорда, но пробить его не смогли.
В турнирной таблице «Челси» занимает третье место (39 очков), а «Эвертон» — девятое (26 очеов).
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Уотфорд» 1:0
В домашнем матче 19-го тура «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0.
Единственный гол на 64-й минуте забил немецкий хавбек хозяев Паскаль Гросс.
«Манчестер Сити» – «Борнмут» 4:0
В матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Борнмут» со счётом 4:0.
В первом тайме Серхио Агуэро открыл счёт на 27-й, а на 53-й минуте аргентинец ассистировал Рахиму Стерлингу.
На 79-й минуте Агуэро оформил дубль, а ещё один мяч забил на 85-й минуте вышедший на замену защитник Данило.
Данная победа стала для «Сити» 17-й подряд в чемпионате Англии. Напомним, что в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы не проиграли ни одной встречи.
«Вишни» же не могут выиграть на протяжении семи последних матчей. Это поражение стало для них третьим подряд в чемпионате Англии.
После этого матча «Манчестер Сити» лидирует с 55 очками, а «Борнмут» с 16 очками на 18-м месте.
«Саутгемптон» – «Хаддерсфилд Таун» 1:1
В домашнем матче 19-го тура АПЛ «Саутгемптон» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» — 1:1.
На гол форварда хозяев Чарли Остина в первом тайме, гости ответили голом бельгийского нападающего Лорана Депуатра после перерыва.
«Сток Сити» – «Вест Бромвич Альбион» 3:1
«Вест Бромвич Альбион» на выезде уступил «Сток Сити» — 1:3.
В составе «дроздов» гол забил бывший форвард «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломон Рондон, за «гончаров» отличились Джо Аллен, Эрик Шупо-Мотинг и Рамадан Собхи.
«Суонси Сити» – «Кристал Пэлас» 1:1
В домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии «Суонси» поделил очки с «Кристал Пэлас» — 1:1.
Лондонцы открыли счет на 59-й минуте, когда сербский хавбек Лука Миливоевич реализовал пенальти. На 77-й минуте ганский форвард Джордан Айю сравнял счет.
«Вест Хэм Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед» 2:3
Еще в одном матче отчетного тура «Ньюкасл Юнайтед» на выезде победил «Вест Хэм Юнайтед» — 3:2.
Во втором тайме, при счете 1:2, ганский нападающий хозяев Андре Айю не реализовал пенальти.
«Бёрнли» – «Тоттенхэм Хотспур» 0:3
Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Бернли» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
«Шпоры» открыли счёт на 7-й минуте — Гарри Кейн реализовал пенальти. На 69-й минуте он записал на своей счет дубль, удвоив преимущество лондонцев.
А на 79-й минуте нападающий «Тоттенхэма» установил окончательный результат, оформив хет-трик.
После этого матча «Тоттенхэм» с 34 очками занимает пятое место, а «Бёрнли» с 32 очками располагается на седьмой строчке.
По итогам этого матча Кейн повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год (36).
«Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» 2:2
В матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 2:2.
Счет в матче на 29-й минуте открыл «Лестер». Грей со своей половины поля выполнил передачу на ход Марезу, Рияд у штрафной площади остановил мяч, дождался Варди и выполнил передачу в штрафную площадь на Джейми, который уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.
На 40-й минуте «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче. Марсьяль с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Лингарда, Джесси сбросил мяч под удар Хуану Мате, который точно отправил его в угол ворот.
На 63-й минуте Хуан Мата со стандарта классно пробил в дальний от Шмейхеля угол и не оставил голкиперу «лис» шансов на спасение, выведя «МЮ» вперед.
На 74-й минуте «Лестер» остался в меньшинстве. Даниэль Амарти получил вторую жёлтую карточку.
А в компенсированное время «Лестер» ушел от поражения. Олбрайтон выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, Смоллинг не смог выпрыгнуть, в итоге Гарри Магир оторвался от соперника и в касание отправил мяч в ворота.
После этого матча «МЮ» с 42 очками на 2-м месте, а «Лестер» с 27 очками на 8-м месте.