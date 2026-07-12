Легендарный ирландский боец ММА Конор Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя в реванше техническим нокаутом за 54 секунды в рамках главного события вечера на турнире UFC 329 в полусреднем весе.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Ноториус» сразу со старта противостояния пробил удар ногой в прыжке в результате чего неудачно приземлился на ногу.

Далее Конор трижды падал на спину и в итоге заявил об отказе от продолжения встречи из-за боли в ноге. Напомним, что это был первый поединок для ирландца за 5 лет.

До этого он выходил в октагон в июле 2021 года и проиграл техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы ноги Дастину Порье.