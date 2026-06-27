Ветеран UFC Майкл Кьеза дал прогноз на поединок Рафаэля Физиева против Мануэля Торреса в легком весе в главном событии вечера на турнире UFC Baku.

Рафаэль Физиев globallookpress.com

«Я склоняюсь к Физиеву. Думаю, чем больше вы смотрите на последние два боя Торреса, тем больше понимаете, что Дрю Добер совершил ошибку, поставив ноги прямо перед Мануэлем, и тот смог воспользоваться этим и добить его.

Он усвоил урок боя с Игнасио Бахамондесом: нельзя просто бежать по прямой. Я думаю, он научился лучше рассчитывать давление. Грант Доусон растерялся и отвлекся, а Торрес просто проявил смекалку и нанес хороший удар.

Но Физиев сможет держаться в своей зоне кикбоксинга, которая намного короче, чем у Торреса. Он постоянно двигается, меняет стойки, и я думаю, что в какой-то момент Рафаэль сможет провести тейкдауны, если понадобится. В этом бою я однозначно на стороне Физиева», — высказался Кьеза.