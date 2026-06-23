Второй номер рейтинга среднего веса UFC Дрикус Дю Плесси утверждает, что промоушен долго уговаривал Камару Усмана согласиться на бой с ним.

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

«Усман не хотел подписывать контракт. Я это знаю. Я разговаривал с представителями UFC, и они сказали: наконец-то мы его уговорили. Если вас нужно уговаривать, чтобы вы подписали контракт, это проблема.

Но я не могу его винить. Я бы тоже не хотел драться с ним прямо сейчас. Что для меня значит выйти на ринг и победить еще одного ударника?

Я делал это много раз: защищал свой пояс в боях с ударниками и дважды победил лучшего бойца в среднем весе Шона Стрикленда»

Поединок Усмана против Дю Плесси станет главным событием вечера на турнире в Оклахоме 18 июля.