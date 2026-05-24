Первый тренер Алекса Перейры, Белокуа Вера, заявил, что его бывший ученик победит Сирила Гана и завоюет временный титул в тяжелом весе на турнире в Белом доме 14 июня.

Алекс Перейра globallookpress.com

По словам наставника, этот прогноз не изменился бы, даже если бы на пути «Поатана» встал Джон Джон с.

«Думаю, если бы в июне он дрался с Джоном Джонсом, у Алекса было бы больше проблем, но в итоге Джонс оказался бы в нокауте».

При этом Вера не уверен, что Перейра смог бы победить Хамзата Чимаева в очном поединке.

«Чимаев невероятно крепкий парень. У него другой настрой в боях, его неспроста называют волком. Хамзат выглядит иначе и обычно находит слабые места у соперников. Алексу придется как следует подготовиться к бою против Чимаева», — добавил наставник.