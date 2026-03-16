Восходящая звезда полулегкого веса UFC Кевин Валльехос заявил, что ему по силам в ближайшее время стать чемпионом UFC.

Кевин Валльехос globallookpress.com

«Я здесь, чтобы оставить свой след и внести свое имя в историю полулегкого дивизиона UFC. Рассчитываю создать собственный имидж, проявить себя, сделать что-то грандиозное для этого дивизиона и стать чемпионом.

Я хочу показать людям, что не просто мальчик, который пришел сюда драться. Я намерен быстро добиться успеха»

Валльехос в главном бою минувшего турнира UFC Vegas 114 победил техническим нокаутом в первом раунде бывшего претендента на временный титул в полулегком весе Джоша Эммета.

У Кевина сейчас серия из четырех побед подряд в промоушене, 3 из них были досрочными.