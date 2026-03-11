Экс-чемпионка UFC в женском легчайшем весе Ронда Роузи раскритиковала финансовую политику промоушена.

Ронда Роузи globallookpress.com

«Раньше UFC был лучшим местом для занятий единоборствами, где можно было зарабатывать и получать достойную зарплату, а теперь это одно из худших мест.

Вот почему многие их лучшие спортсмены уходят в другие организации, где платят больше. Люди не могут прокормить свои семьи и живут в нищете. А компания только что получила 7,7 миллиарда долларов.

Нет никаких причин, по которым она не могла бы платить своим спортсменам хотя бы прожиточный минимум, а то и больше, чтобы они могли зарабатывать столько же, сколько спортсмены в других видах спорта.

С чего бы им рассчитывать на то, что лучшие спортсмены и самые перспективные дети, которые хотят чего-то добиться, придут в ММА? Почему бы им не пойти в футбол?

Почему бы им не пойти в бокс? Почему бы им не пойти в какой-нибудь другой вид спорта? UFC упускают таланты из-за своей сиюминутной жадности», — добавила Роузи.