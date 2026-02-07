Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг уверен в своей победе над Александром Волкановски, обладателем титула в полулегком дивизионе.

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

«Я должен сразиться следующим с Волкановски. В 36 лет я обрел новые навыки. У меня есть все шансы на победу. Я представляю большую угрозу в клетке, когда дело касается скорости, интеллекта, смены этажей и тейкдаунов. Я представляю угрозу во всех аспектах игры. Цифры не лгут»

Стерлинг занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. В последний раз он дрался в августе прошлого года.

Тогда американец победил единогласным решением судей бывшего претендента на титул в категории до 66 кг Брайана Ортегу.