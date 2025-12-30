Портал MMAFighting выбрал чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева победителем в номинации «лучший боец 2025 года».

Ислам Махачев globallookpress.com

В минувшие 12 месяцев дагестанец провел 2 поединка. В январе он одолел удушающим приемом в первом раунде Ренато Мойкано, в четвертый раз кряду защитив титул в легком весе.

Далее россиянин отказался от пояса в категории до 70 кг и перешел в полусредний дивизион. В ноябре Махачев провел поединок за титул в категории до 77 кг с Джеком Маддаленой.

Ислам одержал победу единогласным решением судей, став двойным чемпионом UFC. Также российский боец вышел на серию из 16-ти выигранных поединков кряду, сравнявшись с легендарным Андерсоном Силвой.